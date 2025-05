Poniedziałek 12 maja 2025 Intel i Shell prezentują certyfikowane chłodzenie typu zanurzeniowego dla serwerów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:06 Intel i Shell wprowadziły certyfikowane chłodzenie zanurzeniowe dla serwerów z procesorami Xeon czwartej i piątej generacji. Technologia ta polega na umieszczaniu całych serwerów w specjalnych, płynach chłodzących o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła bez konieczności użycia tradycyjnych wentylatorów czy radiatorów.



To z kolei pozwala na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i gęstości upakowania sprzętu w centrach danych, a jednocześnie obniża koszty chłodzenia i emisję CO₂. Innymi słowy ma ono mnóstwo zalet i w zasadzie tylko jedną wadę – utrudnione serwisowanie w przypadku awarii.



Dzięki certyfikacji Intela operatorzy mogą bez obaw wdrażać technologię Shella nie zaprzątając sobie głowy koniecznością przeprowadzania dodatkowych testów, co znacząco ułatwia sprawę.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.