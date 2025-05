Środa 14 maja 2025 Sprawdź monitor MSI MAG 341CQP w promocji - soundbar i gra gratis!

Autor: Adam | 07:25 Monitor MSI MAG 341CQP 34" to propozycja z zakrzywionym ekranem typu QD-OLED, skierowana do osób, które szukają urządzenia o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i odświeżaniu 175 Hz. Produkt objęty jest specjalną akcją Soundbar + gra, w której do wybranych modeli MSI dołączany jest soundbar Creative STAGE SE MINI oraz gra The Last of Us: Part II. Warto się pospieszyć, bo akcja jest ograniczona czasowo. Dla kupujących dostępne są także raty 0% i odroczenie spłaty do września, jak również możliwość skorzystania z leasingu dla firm.



MSI MAG 341CQP wyposażony jest w panel QD-OLED, który łączy cechy organicznego wyświetlacza z technologią kropek kwantowych. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać szeroką przestrzeń barwną i wyrazisty kontrast, co ma znaczenie zarówno podczas pracy z grafiką, jak i grania w dynamiczne tytuły. Zakrzywiony ekran o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli ma przekątną 34 cale i proporcje 21:9, dzięki czemu mieści więcej treści w poziomie niż standardowy ekran 16:9.







Odświeżanie na poziomie 175 Hz i deklarowany czas reakcji 0,03 ms [GTG] mogą być przydatne w grach akcji, gdzie kluczowe są płynność obrazu i niskie opóźnienia. Monitor obsługuje technologie AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-Sync Compatible, co pozwala zredukować efekt rozrywania obrazu przy współpracy z kompatybilną kartą graficzną. Zastosowana matryca QD-OLED wyróżnia się głęboką czernią i wysokim kontrastem bez konieczności użycia podświetlenia strefowego.



Model MAG 341CQP oferuje szerokie możliwości regulacji – wysokości, nachylenia i obrotu – co ułatwia dostosowanie położenia monitora do indywidualnych preferencji użytkownika. Zakrzywiony ekran o promieniu 1800R ma na celu poprawę komfortu oglądania i zmniejszenie zmęczenia wzroku przy wielogodzinnym korzystaniu. Obudowa monitora została wyposażona w zestaw portów: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x USB-C z DisplayPort Alt Mode oraz gniazdo słuchawkowe.



Monitor MAG 341CQP może być stosowany w środowisku pracy wielozadaniowej – szerokoformatowy ekran pozwala na komfortową obsługę kilku aplikacji jednocześnie bez potrzeby korzystania z dodatkowych wyświetlaczy. W pracy kreatywnej przydatna może być również szeroka przestrzeń barwowa i niski poziom odwzorowania czerni, co może wspierać edycję materiałów wideo czy projektowanie graficzne. Matowa powierzchnia ekranu ogranicza refleksy, co ułatwia pracę w pomieszczeniach o zmiennym oświetleniu.



W ramach trwającej promocji Soundbar + gra, w której do zakupu monitora MSI MAG 341CQP dołączane są dwa dodatki: kompaktowy soundbar Creative STAGE SE MINI oraz gra The Last of Us: Part II. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest zakup kwalifikującego się produktu i spełnienie regulaminowych warunków promocji dostępnych na stronie organizatora.Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć.



Dla osób planujących rozłożenie płatności w czasie, Media Expert udostępnia opcję zakupu w ramach promocji do 50 rat 0% oraz brak spłat do września. Oferta ta obejmuje RRSO 0%, co oznacza brak dodatkowych kosztów kredytowania przez wskazany okres. Dla przedsiębiorców dostępny jest również leasing dla firm, co może ułatwić finansowanie sprzętu biurowego bez jednorazowego wydatku.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





