Środa 14 maja 2025 Intel rozpoczął prace nad kartami z serii Arc Xe4 "Druid"

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:25 Aktualne problemy finansowe Intela wywołały falę spekulacji dotyczących przyszłości dedykowanych kart graficznych z serii Arc. Wygląda jednak na to, że Chipzilla nie chce odpuszczać i nadal uznaje akceleratory za ważną gałąź swojej działalności. Świadczą o tym informacje o rozpoczęciu prac nad kolejną generacją kart graficznych Arc Xe4 o kodowej nazwie "Druid". W sieci pojawiły się między innymi zrzut ekranu z narzędzia deweloperskiego Dawn LUCI CQ wykonane 16 stycznia, które stanowią dowód na to, że dział rozwoju jest już na etapie prac inżynieryjnych nad architekturą Gen 15/Xe4.



Oficjalnie Arc Xe 4 ma trafić na rynek w przyszłym roku, a jeszcze przed jego debiutem w nasze ręce trafią karty bazujące na architekturze Xe3 – nazwa kodowa "Celestial". Prace nad ich specyfikacją zostały już zakończone, o czym informowano w grudniu ubiegłego roku.









