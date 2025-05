Środa 14 maja 2025 Wykryto nową lukę w procesorach Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:07 Pamiętacie jeszcze luki Meltdown i Spectre? Okazuje się, że stworzone z myślą o ich załataniu patche nie są w pełni szczelne, a przynajmniej nie na układach Intela. Naukowcy z ETH Zurich odkryli nową klasę podatności i nazwali ją Branch Privilege Injection (BPI). Pozwala ona atakującym na obejście zabezpieczeń sprzętowych Spectre v2 i odczytanie zawartości pamięci innych użytkowników tego samego procesora. Atak polega na wykorzystaniu błędu w działania mechanizmu Branch Predictor Race Condition, który pozwala na nieautoryzowane przypisanie dodatkowych przywilejów wybranemu procesowi, a w konsekwencji na odczytanie danych z bufora oraz pamięci RAM innego użytkownika.



Luka otrzymała oznaczenie CVE-2024-45332, a dotyczy ona w zasadzie wszystkich procesorów Intela od generacji 9 wzwyż i jest szczególnie dotkliwa w przypadku serwerów działających w środowisku chmurowym, gdzie wielu użytkowników korzysta z tego samego sprzętu.



Tym co gra na korzyść atakowanego użytkownika jest czas – atak trzeba przeprowadzić w odpowiedniej chwili, a okienko jest bardzo krótkie. Ze wstępnych testów wynika, że po jej wdrożeniu wydajność procesora spada o około 2-3%.









