Środa 14 maja 2025 W sterownikach AMD pojawiły się wpisy dotyczące architektury UDNA

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:17 W najnowszych aktualizacjach kodu źródłowego AMD pojawił się nowy identyfikator urządzenia „GFX13+”, który jak ćwierkają ptaszki jest powiązany z nową architekturą AMD. Ma to być UDNA / RDNA 5, czyli nowa architektura, która ma ponoć połączyć w całość cechy konstrukcji RDNA (dla graczy) i CDNA (do zastosowań biznesowych). Nowe wpisy w kodzie ujawniają też dwa nowe, zaawansowane mechanizmy usprawniające działanie GPU, a konkretnie: „ENABLE_WAVEFRONT” i „ENABLE_WAVEGROUP”.



Są one prawdopodobnie powiązane z techniką SWC (Streaming Wave Coalescer), czyli odpowiednikiem wykonywania zadań poza kolejką znanym z CPU (out-of-order execution). Rozwiązanie to ma na celu lepsze zarządzanie rozkazami i redukcję rozbieżności w wykonywaniu zadań przez rdzenie SIMD.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.