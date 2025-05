Środa 14 maja 2025 AMD szykuje dwa nowe akceleratory z rodziny Instinct MI

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:40 W drugiej połowie 2026 roku do oferty AMD trafią dwa nowe akceleratory z rodziny Instinct MI, zbudowane na bazie nowej architektury UDNA (połączenie RDNA i CDNA). Pierwszy z nich otrzyma oznaczenie MI430X UL4 i będzie dedykowany dla rozwiązań, w których ważna jest wysoka precyzja obliczeń, takich jak symulacje naukowe czy modelowanie klimatu. Model ten ma się wyróżniać na tle pozostałych akceleratorów bardzo dużą liczbą rdzeni typu tensor FP64.



Co ciekawe na budowę samej karty duży wpływ miały zdolności produkcyjne partnerów AMD. Po analizie rynku okazało się, że ani Astera Labs, ani Broadcom nie byłyby w stanie wyprodukować na czas przełączników UALink, więc producent zdecydował się na porzucenie tego rozwiązania i połączenie poszczególnych akceleratorów za pomocą siatki połączeń. Dzięki temu każda karta w ramach klastra jest połączona z sąsiadującymi akceleratorami za pomocą indywidualnych łączy danych.



Drugi z akceleratorów będzie mieć oznaczenie MI450X i będzie on zoptymalizowany pod kątem łatwej implementacji w rozproszonych centrach danych. W związku ze swoim przeznaczaniem ma on wykorzystywać otwarty standard sieciowy Ultra Ethernet. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo i relatywnie tanio budować rozległe farmy AI, korzystając z dostępnych już na rynku przełączników Ethernet.









