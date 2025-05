Środa 14 maja 2025 Flow Computing chwali się dobrymi wynikami PPU

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 07:23 Flow Computing ogłosiło zakończenie alpha testów autorskiego rozwiązania Parallel Processing Unit (PPU). W procesie tym dokonano integracji PPU z częścią CPU bazującą na RISC-V, a cały test odbył się w symulatorze gem5. PPU to specjalnie przygotowany blok IP, przeznaczony do bezpośredniej integracji z różnymi architekturami CPU (ARM, RISC-V, x86, IBM Power). Jego celem jest dynamiczne wykrywanie i rozdzielanie fragmentów kodu możliwych do równoległego przetwarzania.



Architektura PPU działa na poziomie sprzętowym, omijając tradycyjne wąskie gardła CPU i pozwalając na przyspieszenie operacji bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego – wystarczy jego rekompilacja. W testach alpha potwierdzono pełną obsługę operacji end-to-end: od kompilacji kodu wysokiego poziomu do uruchamiania rozszerzonych binariów RISC-V na symulowanym CPU z PPU.



W testach wykorzystano kompilator Flow, który automatycznie identyfikuje i przekierowuje zadania równoległe do PPU, co znacząco ograniczyło liczbę pętli w kodzie wynikowym. Kolejnym etapem rozwoju będzie zaawansowane modelowanie wydajności PPU, co ma poprzedzić komercjalizację rozwiązania. Flow Computing przekonuje, że ich technologia może znacząco zwiększyć wydajność procesorów w zadaniach równoległych, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych akceleratorów.









