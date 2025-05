Środa 14 maja 2025 AMD pracuje nad APU na bazie ARM

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:27 (1) Ptaszki ćwierkają, że AMD pracuje nad nową rodziną APU o nazwie kodowej "Sound Wave". Co ciekawe są to ponoć układy oparte na architekturze ARM i przeznaczone głównie do laptopów Microsoft Surface na 2026 rok. Plotki sugerują, że jeden z procesorów otrzyma 2 rdzenie wydajnościowe (P-cores), 4 rdzenie energooszczędne (E-cores) 4 MB pamięci L3, 16 MB pamięci cache typu MALL (Memory Attached Last-Level Cache), układ IGP na bazie RDNA 3.5 i kontroler pamięci LPDDR5X-9600 o szerokości 128 bitów.



Ponadto Sound Wave ma być wyposażony w czwartą generację jednostki NPU (Neural Processing Unit) o wydajności ponad 40 TOPS – takie są wymagania platformy Windows Copilot+ PC. Nowy procesor AMD będzie produkowany w zaawansowanym procesie technologicznym TSMC 3 nm, a jego oficjalna prezentacja Sound Wave może nastąpić podczas targów CES 2026.





