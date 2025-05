Środa 14 maja 2025 Szczegóły dotyczące architektury Zen 7

Autor: Wedelek | 07:30 To, że AMD już pracuje nad Zen 7 to w zasadzie pewnik. Pytanie natomiast co się w niej zmieni. Jeśli wierzyć informacjom pozyskanym przez Moores Law Is Dead całkiem sporo. Zacznijmy od tego, że Zen 7 ma kontynuować strategię stosowania różnego rodzaju rdzeni, ale tym razem pojawią się aż trzy typy rdzeni: klasyczne rdzenie nastawione na wysoką wydajność, rdzenie o wysokiej gęstości upakowania, zoptymalizowane pod kątem maksymalnej przepustowości oraz rdzenie niskoenergetyczne.



Każdy rdzeń Zen 7 ma otrzymać 2 MB pamięci podręcznej L2, co stanowi podwojenie w stosunku do obecnych 1 MB. W kwestii pamięci L3, AMD planuje znaczące zwiększenie pojemności dzięki zastosowaniu technologii 3D V-Cache – do 7 MB L3 na rdzeń. Standardowe chiplet CCD bez V-Cache mają oferować około 12 MB współdzielonej pamięci L3, natomiast warianty z rdzeniami gęstymi mogą mieć nawet 16 rdzeni i 32 MB L3.



Pojawiła się też plotka o modelu EPYC z 33 rdzeniami na jeden chiplet, co dawałoby łącznie aż 264 rdzenie w procesorze z ośmioma chipletami.



Jeśli chodzi o proces produkcji, to chiplet i ma korzystać z procesu N4, a Zen 7 będzie ponoć korzystać z technologii TSMC A14, który ma wdrożyć nowy system dystrybucji energii do procesorów o nazwie backside power delivery network. Technologia ta ma zwiększyć efektywność energetyczną budowanych chipów.



Procesory zbudowane na bazie Zen 7 mają trafić na rynek w 2028 roku, a same rdzenie mają być gotowe pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.









