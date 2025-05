Środa 14 maja 2025 Nvidia napotkała poważne problemy z pamięciami SOCAMM

Autor: Wedelek | źródło: ZDNET | 07:32 W połowie lutego pojawiły się doniesienia z Korei Południowej, że NVIDIA pracuje nad innowacyjnym modułem pamięci o nazwie SOCAMM (System on Chip Advanced Memory Module). Projekt ten powstaje we współpracy z firmami SK Hynix, Samsung i Micron. A skoro o Micronie mowa, to ten oficjalnie potwierdził, że SOCAMM to zmodyfikowany moduł LPDDR5X stworzony z myślą o wsparciu procesora NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip. Jednak wg. ZDNET technologia ta zaliczy opóźnienie i trafi dopiero do kart z architekturą Rubin.



Opóźnienie jest związane z problemami technicznymi w postaci kłopotów z niezawodnością najnowszej rewizji płyty testowej o kodowej nazwie "Cordelia" i samego modułu SOCAMM (m.in. przegrzewanie). Nieoficjalnie NVIDIA zdecydowała się w związku z tym zrobić krok w tył w rozwoju i powrócić do sprawdzonej konstrukcji "Bianca", kompatybilnej z obecnymi modułami LPDDR.



Jeśli wszystko pójdzie gładko, to GPU Rubin Ultra z nowymi modułami pamięci trafi na rynek w drugiej połowie 2027.









