Nowa generacja słuchawek SONY już dostępna w Media Expert! Poznaj model WH-1000XM6 ANC

Autor: Adam | 18:03 W ofercie Media Expert zadebiutował nowy model słuchawek nausznych SONY WH-1000XM6 ANC. Producent zdecydował się na kontynuację serii, która od kilku lat wzbudza zainteresowanie użytkowników poszukujących rozwiązań z aktywną redukcją hałasu. Słuchawki są dostępne w cenie premierowej wynoszącej 1999 zł. Możesz skorzystać także zt oferty rat 0% oraz odroczenia płatności do września. Wraz z premierą słuchawek na Media Expert jest ciekawa promocja, która oferuje atrakcyjne kody rabatowe na przyszłe zakupy po zamówieniu słuchawek w dniach 21-26.06.2025 r. Dostępna jest również opcja leasingu dla firm, co może zainteresować klientów biznesowych. Model WH-1000XM6 to kolejna odsłona w portfolio słuchawek Sony, w której producent postawił na udoskonalenie znanych rozwiązań. Urządzenie pojawiło się w sprzedaży w maju i od razu trafiło do sklepów sieci Media Expert.



Kontynuacja popularnej serii SONY WH-1000X – nowy model XM6 w sprzedaży



Słuchawki nauszne SONY WH-1000XM6 ANC trafiły do oferty sieci Media Expert. Nowy model zadebiutował z początkiem maja i jest dostępny w cenie premierowej wynoszącej 1999 zł. To propozycja skierowana do osób, które oczekują funkcjonalności związanych z aktywną redukcją hałasu (ANC), długim czasem pracy na baterii oraz bezprzewodową swobodą. Producent zachował charakterystyczny dla tej serii minimalistyczny design, nie wprowadzając radykalnych zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzenia.







Co nowego w modelu WH-1000XM6?



Model WH-1000XM6 bazuje na rozwiązaniach znanych z poprzednika – WH-1000XM5 – ale wprowadza kilka istotnych modyfikacji. Zmiany objęły między innymi układ redukcji szumów, który w nowym modelu został zoptymalizowany do jeszcze lepszego działania w różnych warunkach akustycznych. Zastosowano również usprawnienia w zakresie przetworników oraz mikrofonów, co może wpłynąć na jakość połączeń głosowych i odbiór dźwięku. Słuchawki wyposażono także w najnowszy procesor przetwarzania dźwięku z linii Sony V1.



Wydajność baterii i komfort użytkowania



Sony deklaruje, że WH-1000XM6 oferują do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu przy włączonej funkcji ANC. Funkcja szybkiego ładowania pozwala uzyskać kilka godzin działania po zaledwie kilkunastu minutach ładowania. Słuchawki mają również możliwość automatycznego wstrzymywania odtwarzania po zdjęciu ich z głowy, co może być przydatne w codziennym użytkowaniu. Producent pozostawił opcję regulacji działania słuchawek za pomocą dotykowego panelu oraz aplikacji mobilnej.



Bluetooth i kompatybilność z urządzeniami



Model WH-1000XM6 wspiera najnowsze standardy Bluetooth, w tym kodeki LDAC i AAC. Umożliwia to bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości. Urządzenie można sparować z wieloma typami sprzętu – od smartfonów po laptopy i tablety. Dodatkowo słuchawki obsługują funkcję Multipoint, dzięki której można połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie i łatwo przełączać się między nimi.



Funkcje dodatkowe i sterowanie



Słuchawki WH-1000XM6 wyposażono w zestaw funkcji, które mają ułatwić ich codzienne użytkowanie. Wśród nich warto wymienić tryb dźwięków otoczenia, który pozwala na częściowe przepuszczanie dźwięków z zewnątrz, przydatne np. podczas spaceru po mieście. Nowy model obsługuje również funkcję Speak-to-Chat, która automatycznie zatrzymuje muzykę po wykryciu, że użytkownik zaczyna mówić. Możliwość konfiguracji poszczególnych funkcji jest dostępna z poziomu aplikacji Sony Headphones Connect.



Podsumowanie



Premiera modelu SONY WH-1000XM6 ANC to kolejny etap rozwoju jednej z bardziej rozpoznawalnych serii słuchawek na rynku. Cena wynosząca 1999 zł plasuje ten model w segmencie premium, ale dostępność promocji, takich jak raty 0% i odroczenie spłaty oraz leasing dla firm, może ułatwić decyzję zakupową. Słuchawki są już dostępne w sprzedaży w sklepie Media Expert – zarówno online, jak i stacjonarnie. Dodatkowo, wraz z premierą słuchawek na Media Expert jest ciekawa promocja, która oferuje atrakcyjne kody rabatowe na przyszłe zakupy po zamówieniu słuchawek w dniach 21-26.06.2025 r. Po zakupie słuchawek na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłany kod rabatowy na kolejne zakupy. Ważność kodu do 31.08.2025 r.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







