AMD prezentuje system Instinct MI450X IF128

Autor: Wedelek | źródło: SemiAccurate | 06:09 W drugiej połowie 2026 roku AMD zaprezentuje nam swój pierwszy system rack zbudowany w oparciu o wysoko skalowalne GPU o nazwie Instinct MI450X IF128. Układy wchodzące w skład nowej platformy będą bazować na technologii CoWoS-L i litografii 3nm od TSMC. Podstawą systemu jest karta MI450X o wydajności 50 PetaFLOPS w obliczeniach FP4 i wyposażona w co najmniej 288 GB pamięci HBM4, o przepustowości do 18 TB/s na GPU.



Pełen klaster IF128 ma się składać w sumie ze 128 takich akceleratorów o łącznej wydajności na poziomie 6 400 PetaFLOPS FP4 i w takiej konfiguracji platforma będzie oferować 36,9 TB ultraszybkiej pamięci HBM4. Jeśli chodzi o łączność, to GPU będą połączone ze sobą za pomocą interfejsu Infinity Fabric połączonego ze złączami Ethernet. Ponadto każda z kart ma też posiadać złącze UALink (zamiast PCIe), które będzie używane do komunikacji z trzema wbudowanymi kartami sieciowymi Pensando 800 GbE. Przełoży się to na sumaryczną przepustowość na poziomie 2 304 TB/s dla całego systemu. Dopełnieniem nowej platformy mają być oczywiście procesory z rodziny EPYC Venice.



Jeśli chodzi o konkurencję, to MI450X IF128 pod względem specyfikacji wyraźnie przewyższa zapowiadany przez NVIDIĘ system Vera Rubin VR200 NVL144 (72 GPU, 3 600 PetaFLOPS, 936 TB/s przepustowości pamięci). System AMD oferuje niemal dwukrotnie większą wydajność i przepustowość pamięci, co może przełożyć się na przewagę w zastosowaniach AI oraz dużych klastrach obliczeniowych. Minusem jest to, że każdy akcelerator MI450X pobiera od 1,6 do 2,0 kW mocy, co przy 128 GPU daje bardzo wysokie wymagania energetyczne i konieczność zastosowania zaawansowanych rozwiązań chłodzenia.









