Poniedziałek 19 maja 2025 APU Medusa Point z maksymalnie 22 rdzeniami Zen

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardz | 06:11 AMD szykuje nową rodzinę procesorów mobilnych o kodowej nazwie "Medusa Point". Znakiem szczególnym nowej serii będzie wyraźnie wyższa ilość rdzeni względem obecnie sprzedawanych modeli. Przecieki sugerują, że Ryzen 9 zaoferuje aż 22 rdzenie Zen6, przy czym będzie to połączenie10 standardowych rdzeni scalonych z dodatkowym modułem Core Complex Die który doda dodatkowe 12 rdzeni. Z kolei Ryzen 5 i Ryzen 7 będą korzystać z hybrydowego układu obejmującego maksymalnie cztery wysokowydajne rdzenie klasyczne, cztery rdzenie zoptymalizowane pod kątem efektywności oraz dwa ultraoszczędne rdzenie.



Jeśli chodzi o IGP, to układy z rodziny Medusa Point otrzymają osiem jednostek obliczeniowych RDNA 3.5+. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mniejszy GPU zaoferuje o 20–25% niższą wydajność niż bardziej skomplikowany, bo 12-rdzeniowy Radeon 890M znany z wcześniejszych modeli.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.