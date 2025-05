Poniedziałek 19 maja 2025 Panther Lake zaprezentowany podczas Computex

Autor: Wedelek | źródło: TechPoweUp | 06:28 Podczas trwających targów Computex 2025 Intel zaprezentował nam swój nowy procesor z rodziny Core Ultra z serii 3 o kodowej nazwie "Panther Lake". Nowy układ wchodzi w skład serii H i pod względem budowy przypomina wcześniejsze generacje Arrow Lake-H i Meteor Lake. Podobnie jak poprzednicy, procesor bazuje na architekturze chipletowej (tile-based), co wyraźnie potwierdzają zdjęcia odsłoniętego rdzenia. Widoczne na fotografii dwa duże kafelki odpowiadają za CPU i IGP, a mniejsze to elementy dodatkowe, w tym I/O.



Od strony technicznej mamy tu do czynienia z połączeniem GPU Xe3 "Celestial" z wydajnymi rdzeniami „Cougar Cove" (P-cores) oraz energooszczędnymi "Darkmont" (E-cores). Kafelek z częścią CPU (Compute tile) produkowany będzie w nowym procesie technologicznym Intel 18A, co ma przełożyć się na wyższą efektywność energetyczną –zbliżoną do Lunar Lake, oraz wzrost ogólnej wydajności względem Arrow Lake-H. Nie wiadomo jak duży.



Masowa produkcja Panther Lake ruszy w drugiej połowie 2025 roku, a pierwsze produkty konsumenckie mają zadebiutować podczas targów CES 2026.









