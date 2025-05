Poniedziałek 19 maja 2025 Intel wprowadza do oferty karty Arc Pro B50 i B60

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:42 Intel zapowiedział kolejną generację profesjonalnych kart graficznych z rodziny Arc Pro B60 oraz B50 dla stacji roboczych i systemów AI. Flagowy model Arc Pro B60 wyposażono w 24 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 456 GB/s, a wersja B50 dysponuje 16 GB VRAM i charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii – około 70 W. Obie karty bazują na architekturze Xe2 (Battlemage) i zapewniają obsługuję PCIe 5.0 x8, ray tracingu, kodeków AV1, H.265, HDR10+ oraz Dolby Vision.



Intel kusi też potencjalnych nabywców relatywnie niską ceną zaczynającą się od 299 dolarów. Pełną specyfikację znajdziecie w poniższej tabelce – została ona przygotowana przez portal VideoCardZ.









