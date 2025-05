Poniedziałek 19 maja 2025 MediaTek przygotowuje się do testów SoC wytwarzanego w 2nm

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:51 MediaTek ogłosił, że we wrześniu 2025 roku rozpocznie testową produkcję (tzw. tape-out) swojego pierwszego układu scalonego wykonanego w technologii TSMC 2nm. Producent szacuje, że dzięki wdrożeniu nowej technologii uda mu się uzyskać nawet 15% wzrost wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 25% w porównaniu do aktualnie produkowanych układów.



Niestety MediaTek nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących architektury nowego układu. Wiadomo tylko, że do jego produkcji zostanie wykorzystana technologia Gate-All-Around (GAA).



Pierwsze produkty z chipami 2 nm MediaTeka pojawią się na rynku najwcześniej pod koniec 2026 roku.









