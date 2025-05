Środa 21 maja 2025 AMD wprowadza do oferty Ryzeny Threadrippery PRO 9000

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:40 Podczas tegorocznych targów Computex 2025 AMD zaprezentowało nam Ryzeny Threadrippery PRO z serii 9000, przeznaczone dla zaawansowanych komputerów stacjonarnych (HEDT) i stacji roboczych. Procesory te noszą nazwę kodową „Shimada Peak” i bazują na mikroarchitekturze „Zen 5”. Od strony technicznej mamy do czynienia ze zmodyfikowanym układem EPYC „Turin” przeprojektowanym dla podstawki TR5 i z nowym elementem I/O. Zmiany dotyczące interfejsów to między innymi 128 linii PCIe Gen 5 pozbawionych wsparcia dla technologii CXL, oraz 8-kanałowy oraz kontroler pamięci DDR5 z obsługą do 16 pod kanałów, zamiast 12-kanałowego kontrolera DDR5 (24 podkanały) znanego z EPYCów.



Najmocniejszy model, Ryzen Threadripper PRO 9995WX dostał 96 rdzeni/192 wątków, 128 linii PCIe Gen 5 oraz 8-kanałowy interfejs pamięci DDR5. Procesor osiąga maksymalne taktowanie do 5,40 GHz i wyposażony jest w 384 MB pamięci podręcznej L3 (12 × 32 MB). AMD deklaruje wzrost wydajności w Cinebench 2024 o 10-20% względem poprzedniej generacji, czyli 7995WX z „Zen 4” oraz niemal 220% przewagi nad procesorem Intel Xeon W9-3595X. W szerokim zakresie zastosowań – od mediów, projektowania, architektury, nauki, po inferencję LLM model 9995WX ma być od 44% do 145% szybszy od W9-3595X.



Seria Threadripper PRO 9000 będzie dostępna wyłącznie dla partnerów OEM i nie będzie można jej kupić w sklepie w formie osobnych układów.









