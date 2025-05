Środa 21 maja 2025 AMD wprowadza do oferty Radeona RX 9060 XT

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:53 Na Computex 2025 mogliśmy zobaczyć nową kartę AMD dla średniej półki cenowej. Radeon RX 9060 XT, bo to o nim mowa ma występować w dwóch wariantach z 8GB i 16GB pamięci RAM w cenie odpowiednio 299 i 349 dolarów. Karta została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności w grach w rozdzielczości 1080p z włączonym ray tracingiem i jest kompatybilna nie tylko z FSR 4 ale też z jego kolejną iteracją o nazwie „Project Redstone”.



Radeon RX 9060 XT bazuje na 4-nanometrowym układzie Navi 44 z architekturą RDNA 4 z 32 aktywnymi jednostkami obliczeniowymi (CU). Oznacza to 2048 procesorów strumieniowych, 64 jednostki AI, 32 jednostki RT, 128 TMU oraz 64 ROPy. Karta dostała też 128-bitowy interfejs pamięci GDDR6 o przepustowości 320 GB/s, a jej TDP wynosi 182 W (wariant 16 GB) lub 150 W (8 GB).



Według AMD, Radeon RX 9060 XT 16 GB w rozdzielczości 1440p jest średnio o 6% wydajniejszy od GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Dodatkowo, karta oferuje lepszy stosunek wydajności do ceny - RTX 5060 Ti 8 GB kosztuje około 380 dolarów. Obie wersje RX 9060 XT mają trafić do sprzedaży 5 czerwca 2025 roku.









