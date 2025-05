Środa 21 maja 2025 Nadchodzi książka „Retro. Wspomnienia lat 90.”

Autor: Adam | 04:49 Już 17 czerwca na polskim rynku zadebiutuje wyjątkowa propozycja, która przeniesie czytelników do najbardziej ekscytującej dekady w historii gier. „Retro. Wspomnienia lat 90.” to bogato ilustrowany przewodnik po złotej erze gamingu – to właśnie ta dekada ukształtowała oblicze branży na zawsze. Na ponad 130 stronach znajdziecie m.in. przegląd przełomowych gier, takich jak Lemmings, Doom, The Legend of Zelda: Ocarina of Time czy Metal Gear Solid, a także raport z konsolowej wojny między Segą a Nintendo. To podróż przez początki FPS-ów, narodziny gier 3D i moment, gdy gry wideo zaczęły dorastać.



Wydanie zachwyca jakością – gruba, twarda oprawa, lakierowana okładka i dopracowane detale graficzne czynią z tej książki nie tylko źródło wiedzy, ale i prawdziwą gratkę kolekcjonerską. To pozycja, która doskonale odnajdzie się zarówno na półce gracza, jak i fana popkultury lat 90.



„Retro. Wspomnienia lat 90.” to pierwsza z serii nostalgicznych wspomnień przygotowanych przez redakcję Retro Gamer. Wydawnictwo APN Promise postanowiło przenieść historie na polski rynek, dbając o najwyższe standardy wykonania i przekładu. Jeszcze w 2025 roku czytelnicy będą mogli zapoznać się z „Retro. Wspomnienia lat 80.”. W rezultacie wszyscy starsi fani elektronicznej rozgrywki powrócą do najlepszych czasów, które ukształtowały znany nam Gaming, a jednocześnie publikacje będą niepowtarzalną okazją dla młodego pokolenia, by czytelnicy zapoznali się z niezwykle ważnymi dla branży grami oraz wydarzeniami. Za tłumaczenie książek odpowiada Bartek „Pan Nindyk” Wanot.



