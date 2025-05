Środa 21 maja 2025 Realtek zapowiedział tanie karty sieciowe o przepustowości 10Gb/s

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:54 Podczas tegorocznych targów Computex Realtek zaprezentował kilka nowych kart sieciowych o przepustowości 10Gb/s. Wśród pokazanych urządzeń można było zobaczyć zarówno wersje dla klientów detalicznych jak i biznesowych. Wśród nich był między innymi układ RTL8127 pozwalający na przesyłanie danych z prędkością od 10 Mbps do 10 Gbps przy zużyciu energii poniżej 2 W, a także jego odmiana serwerowa RTL8127AP z obsługą zdalnego zarządzania DASH 1.2. Oba modele wymagają do działania interfejsu PCIe 4.0 x1.



W ofercie pojawią się również warianty przeznaczone do sieci światłowodowych (RTL8127ATF) oraz wersje z bardzo niskim poborem energii – poniżej 2W (RTL8127AT), które mają pasować nie tylko do slotów PCI-Express Gen 4 x1, ale i starszych PCIe Gen 3 x2. Na targach pokazano też kartę zewnętrzną RTL8159, która do komunikacji wykorzystuje złącze USB 3.2 Gen 2x2.



Co równie ważne Realtek deklaruje, że jego nowe karty mają być wyraźnie tańsze od obecnie sprzedawanych rozwiązań, co zapewne pozytywnie wpłynie na ich popularność.









