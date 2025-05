Środa 21 maja 2025 Intel Xeon 6 z maksymalnie 128 rdzeniami P

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 07:09 Intel pokazał na targach Computex nowe procesory Xeon 6, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności obliczeń przyspieszanych przez GPU w zastosowaniach AI. Nową linię CPU wyposażono w wydajny kontroler pamięci DDR5 zapewniający do 30% wyższą przepustowość niż w poprzedniej generacji oraz wsparcie dla interfejsów CXL do zarządzania zasobami pamięciowymi w środowiskach wymagających dużych mocy obliczeniowych.



Nowa architektura zapewnia także o 20% wyższą liczbę linii PCIe niż u poprzednika oraz wsparcie dla Intel Advanced Matrix Extensions – instrukcji przyspieszających obliczenia arytmetyczne z wykorzystaniem 16-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych (FP16).



Do Xeonów 6 trafiły też ulepszone mechanizmy bezpieczeństwa sprzętowego oraz rozszerzone możliwości zarządzania budżetem energetycznym. Nowa rodzina będzie występować w kilku wariantach, a najbardziej zaawansowana wersja otrzyma 128 rdzeni typu P (wydajnych).









