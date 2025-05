Środa 21 maja 2025 Nowe pamięci RAM od Neo Forza

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:10 Firma Neo Forza to stosunkowo nowy gracz na rynku pamięci operacyjnych. Powstała ona w 2018 roku jako spółka-córka większego molocha jakim jest Goldkey Technology. Mimo to (a może właśnie dlatego), jej stoisko na targach Computex wprost pękało w szwach od nowości. Wśród premier znalazły się między moduły CAMM2 i LPCAMM2 – łączą one dwukanałową pamięć DDR5 w pojedynczym module montowanym równolegle do płyty głównej, co pozwala budować bardziej „smukłe” konstrukcje. Prezentowane moduły będą dostępne są w wariantach o pojeemności 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB oraz 64 GB, oferując prędkości od DDR5-5600 do DDR5-7500 dla CAMM2 oraz LPDDR5-7500 w przypadku LPCAMM2.



W zależności od wybranego modelu opóźnienia wynoszą od 46T do 52T, a pamięci pracują z napięciem roboczym 1,1 V w przypadku CAMM2 i od 0,5 V do 1,05 V dla LPCAMM2.



Pokazano też standardowe pamięci typu DDR5-5600MHz w formatach UDIMM i SO-DIMM o pojemności od 8 GB do 64 GB, i z opóźnieniami od 40T do 46T. Kości tego typu pracują z napięciem 1,1 V. Oprócz tego klienci mogą też wybierać spośród modułów CUDIMM i CSODIMM DDR5-6400 z obsługą zegarów CKD (client clock-drivers) o pojemności od 8 GB do 64 GB, z opóźnieniem CL52 i napięciem 1,1 V.



Ofertę pamięci DDR5 zamykają modele OC UDIMM w wersjach od DDR5-5600 do DDR5-8200, z opóźnieniami CL30 - CL40 oraz napięciem roboczym z zakresu od 1,1 V do 1,5 V.



Dla użytkowników starszych platform, takich jak AM4, Neo Forza przygotowała pamięci DDR4 do podkręcania o pojemności 8-32GB i z opóźnieniami CL18 – CL19. Nowością jest także przenośny dysk SSD PSSD-M1 o wymiarach 70 x 62 x 8,2 mm, pojemnościach od 500 GB do 4 TB, z interfejsem USB 3.2 Gen 2 x2 (20 Gb/s). Jest on kompatybilny z Apple MagSafe.









