Nowe podejście do mobilnej pracy - Surface Pro Copilot 13" ze Snapdragon X Elite w super cenie!

Autor: Adam | 14:09 Microsoft Surface Pro Copilot 13" to urządzenie hybrydowe, które może zainteresować osoby poszukujące mobilnego sprzętu do codziennej pracy. Model ten wyposażono w procesor Snapdragon X Elite, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Sprzęt posiada ponadto posiada dotykowy ekran o przekątnej 13 cali, co może sprzyjać pracy w ruchu. Warto zastanowić się nad zakupem tego laptopa, bo do 1 czerwca cena urządzenia z kodem rabatowym L2305-010625 wynosi 6199 zł, (podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni to 7999 zł)! Produkt dodatkowo objęty jest akcją "Gwarancja dostawy na Dzień Dziecka", obowiązującą dla zamówień złożonych do 29 maja 2025 r., godz. 20:00.



Microsoft Surface Pro Copilot 13" stanowi przykład urządzenia konwertowalnego, które może pełnić zarówno funkcję laptopa, jak i tabletu. Model ten kierowany jest do użytkowników, którzy oczekują większej swobody użytkowania w różnych warunkach – zarówno w domu, biurze, jak i w podróży. Ekran o przekątnej 13 cali oferuje dotykową obsługę, co ułatwia korzystanie z aplikacji także bez klawiatury. Wyświetlacz PixelSense Flow z częstotliwością odświeżania do 120 Hz może być przydatny podczas przewijania dokumentów czy pracy z grafiką. Urządzenie wspiera także rysik Surface Slim Pen, który jednak nie znajduje się w zestawie i trzeba go dokupić osobno.







Zastosowany w tym modelu układ Snapdragon X Elite stanowi alternatywę dla procesorów opartych na architekturze x86, takich jak Intel czy AMD. To jednostka ARM stworzona z myślą o energooszczędności i mobilności. W połączeniu z systemem Windows 11 Home zoptymalizowanym pod kątem ARM, Surface Pro Copilot ma oferować sprawne działanie w codziennych zadaniach – od przeglądania internetu po korzystanie z aplikacji biurowych i komunikatorów. 16 GB pamięci RAM LPDDR5x wspiera płynne przełączanie się między otwartymi aplikacjami, a dysk SSD o pojemności 512 GB pozwala na lokalne przechowywanie dokumentów, zdjęć czy materiałów wideo.



Choć procesor Snapdragon X Elite różni się architekturą od tradycyjnych procesorów stosowanych w laptopach, oferuje podobny poziom wydajności w typowych zastosowaniach biurowych. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o cichej pracy – pozbawione jest aktywnego chłodzenia, co może mieć znaczenie w warunkach, gdzie zależy nam na minimalizacji hałasu. System działa w sposób zoptymalizowany, a sprzęt nie wykazuje tendencji do nagrzewania się w trakcie standardowego użytkowania.



Surface Pro Copilot 13" wyróżnia się niewielkimi wymiarami i wagą wynoszącą około 900 gramów bez klawiatury, co jest istotne zwłaszcza podczas podróży. Wbudowana bateria, według danych producenta, zapewnia do 14 godzin pracy na jednym ładowaniu, choć faktyczny czas działania zależy od intensywności użytkowania. Urządzenie wyposażono w dwa porty USB typu C z obsługą Thunderbolt 4, co umożliwia szybki transfer danych i podłączanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Nie zabrakło również modułów Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dzięki którym możliwe jest sprawne łączenie się z siecią i innymi urządzeniami bezprzewodowymi.



Laptop dostępny jest w sklepie Media Expert, gdzie jego cena regularna wynosiła 7999 zł. Do 1 czerwca 2025 r. możesz skorzystać z obniżki, używając kodu rabatowego *L2305-010625*, co obniża kwotę urządzenia do 6199 zł. Co więcej, model ten bierze udział w akcji "Gwarancja dostawy przed Dniem Dziecka", co oznacza, że przy złożeniu zamówienia do 29 maja 2025 r. do godz. 20:00, sprzedawca deklaruje jego doręczenie przed 1 czerwca.



Surface Pro Copilot 13" jest propozycją dla osób, które oczekują od sprzętu mobilności, cichej pracy i szybkiej reakcji systemu na polecenia. Ze względu na kompaktowe wymiary, dotykowy ekran i obsługę rysika, model ten może być rozważany przez studentów, osoby pracujące zdalnie oraz użytkowników poszukujących urządzenia hybrydowego. Zastosowanie procesora Snapdragon X Elite oznacza jednak, że nie wszystkie starsze aplikacje x86 będą działały bezpośrednio – w takich przypadkach system korzysta z warstwy emulacji. Warto mieć to na uwadze przed zakupem, szczególnie jeśli planujemy używać konkretnego, specjalistycznego oprogramowania.





