Poniedziałek 26 maja 2025 Kioxia zaprezentowała SSD z transferami na poziomie 14Gb/s

Autor: Wedelek | 06:10 Kioxia wykorzystała targi Computex 2025 by zaprezentować nam kilka nowych konstrukcji, które niebawem trafią na sklepowe półki i do partnerów. Jednym z ciekawszych produktów z nowej linii jest dysk SSD NVMe Exceria PRO G2 z interfejsem M.2 bazującym na PCI-Express Gen 5. Według zapewnień producenta prototyp (dysk wciąż znajduje się w fazie projektowania) oferuje sekwencyjną prędkość transferu danych na poziomie aż 14 GB/s. Dysk będzie dostępny w pojemnościach 1 TB, 2 TB oraz 4 TB.



Na stoisku firmy Kioxia pokazano również dyski klasy korporacyjnej CM9 w formatach U.2 NVMe Gen 5 x4 oraz E3.S, oraz „cywilne” nośniki Exceria Gen 4 NVMe SSD zapewniające transfery na poziomie 6,2 GB/s. Modele te są już fabrycznie wyposażone w radiator kompatybilny z konsolą PlayStation 5.









