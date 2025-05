Poniedziałek 26 maja 2025 Arrow Lake rusza na podbój stacji roboczych

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:19 Mimo problemów na rynku desktopowym Intel nie odpuszcza i szykuje się do szturmu z rodziną Core Ultra 200 z rodziny Arrow Lake na segment stacji roboczych. Wśród planowanych modeli pojawią się m.in. Core Ultra 9 285K (24 rdzenie: 8 Rdzenie P + 16 Rdzenie E, 76 MB cache, taktowanie do 5,7 GHz), Core Ultra 7 265K (20 rdzeni: 8 Rdzenie P + 12 Rdzenie E, 66 MB cache, taktowanie do 5,5 GHz) oraz Core Ultra 5 245K (14 rdzeni: 6 Rdzenie P + 8 Rdzenie E, 50 MB cache, taktowanie do 5,2 GHz).



Wszystkie jednostki cechują się TDP na poziomie 125 W (PL1) i do 250 W (PL2), a także zastosowaniem architektur Lion Cove (rdzenie P) i Skymont (rdzenie E).



Nowością w Arrow Lake jest szerokie wsparcie dla AI – każdy procesor wyposażono w trzy elementy zajmujące się operacjami związanymi z uczeniem maszynowym. Są to same rdzenie P, zintegrowana grafika z maksymalnie 64 jednostkami EU oraz dedykowany układ Intel AI Boost (NPU). W sumie TOPowy model oferuje do 36 TOPS mocy obliczeniowej AI, a także obsługę do 20 linii PCIe 5.0 i 4 linii PCIe 4.0 bezpośrednio z procesora oraz do 24 linii PCIe 4.0 wyprowadzonych z chipsetu. Do tego dochodzi wsparcie dla kodeku AV1 i DisplayPort 2.1.



Procesory Core Ultra 200 Arrow Lake są zoptymalizowane pod kątem systemów Windows 11 IoT Enterprise, Ubuntu, oraz Red Hat Enterprise. Wersje desktopowe będą współpracować z nowymi płytami głównymi na chipsecie Z890, a modele z dopiskiem KF nie będą posiadały zintegrowanej grafiki. Premiera pierwszych modeli przewidziana jest na październik, a kolejne – w tym tańsze warianty i płyty główne – mają pojawić się podczas styczniowych targów CES.









