Poniedziałek 26 maja 2025 Nvidia wydała poprawkę vBIOS dla kart RTX 5060 i 5060 Ti naprawiającą problem z czarnym ekranem po restarcie komputera

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:26 W odpowiedzi na zgłaszane problemy z pojawianiem się czarnego ekranu po restarcie komputera przez użytkowników kart GeForce RTX 5060 oraz RTX 5060 Ti NVIDIA opublikowała nową aktualizację w formie pliku vBIOS dla tych kart. Poprawka jest przeznaczona wyłącznie dla urządzeń bazujących na układzie GB206 i co zrozumiałe nie powinno się jej instalować w innych akceleratorach.



Aktualizacja wymaga ręcznego zainstalowania za pomocą narzędzia NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0, przy czym przekaz Nvidii jest jasny – jeśli nie masz problemów, to jej nie instaluj. Zwłaszcza jeśli karta jest zainstalowana w komputerze, w którym BIOS płyty dział w trybie Legacy (CSM) lub bez pełnej obsługi UEFI. Warto też wcześniej uaktualnić BIOS do posiadanej płyty głównej.





