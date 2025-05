Poniedziałek 26 maja 2025 Nvidia testowała RTX 5090 z aż 4 złączami zasilania

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:33 Do sieci trafiły zdjęcia egzemplarza testowego TOPowego akceleratora Nvidii z rodziny Blackwell. Najpewniej jest to RTX 5090, ale nie wykluczone też, że mamy do czynienia z RTX PRO 6000. Jedno nie ulega jednak wątpliwości, a mianowicie, że jest to dość wczesny prototyp. To co w nim najciekawsze to fakt, że Nvidia testowała wariant z aż czterema 16-pinowymi złączami zasilania, co teoretycznie pozwoliłoby na dostarczenie do GPU nawet 2400 W mocy. Można się domyślać, że chodziło nie tylko o poznanie dokładnej wydajności nowego chipu, ale też przetestowanie wpływu rozłożenia obciążenia na poszczególne konektory – kiedy zaczną się przegrzewać i uszkadzać.



Ponadto zdjęcia zniszczonego PCB pokazują dodatkowe porty USB, punkty testowe i diagnostyczne, typowe dla próbek inżynieryjnych, a także aż pięć wyjść obrazu, co sugeruje testy sygnału i wydajności pod różnymi obciążeniami.





GeForce RTX 5090 to flagowa karta oparta na architekturze Blackwell z rdzeniem GB202, wyposażona w 21 760 rdzeni CUDA, 32 GB pamięci GDDR7 na 512-bitowej magistrali, taktowanej efektywnie na 28 GHz, co daje przepustowość 1792 GB/s. Karta pracuje z taktowaniem boost do 2410 MHz i ma TDP na poziomie 575W.











