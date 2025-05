Poniedziałek 26 maja 2025 Exynos 2500 z rozczarowującą wydajnością

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:41 Jak już wiecie z uwagi na problemy z produkcją i uzyskiem układ Exynos 2500 nie trafił do modelu Galaxy S25, a Samsung zadecydował, że trafi on na razie tylko do mniej istotnych modeli, takich jak Galaxy Z Flip 7. Wychodzi jednak na to, że nie tylko uzysk jest w tym przypadku problemem, a wydajność SoC jest po prostu rozczarowująca. W testach Geekbench 6 Exynos 2500 osiąga około 2012 punktów w zadaniach jednowątkowych i 7563 punktów w wielowątkowych, co jest wyraźnie niższym wynikiem od konkurencyjnych układów Snapdragon 8 Elite, Apple A19 czy Dimensity 9400.



Technicznie Exynos 2500 to 10-rdzeniowy procesor z konfiguracją 1x Cortex-X925 (3,3 GHz), 2x Cortex-A725 (2,75 GHz), 5x Cortex-A725 (2,36 GHz) oraz 2x Cortex-A520 (1,8 GHz). Układ graficzny to Samsung Xclipse 950, oparty na architekturze AMD RDNA 3.5. Mimo wyższej liczby rdzeni, procesor nie wykorzystuje ich potencjału, co przekłada się na słabe wyniki wielordzeniowe. Jego taktowanie jest również niższe niż w konkurencyjnych chipach, które często przekraczają 4 GHz. Jest to spowodowane tym, że Samsung prawdopodobnie obniżał taktowanie, by lepiej zarządzać temperaturą w Galaxy Z Flip 7, co dodatkowo obniżyło jego loty.



Jednym słowem nie jest dobrze.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.