Poniedziałek 26 maja 2025 Nvidia chce podbić Chiny z układem B40

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 06:48 W obliczu kolejnych ograniczeń eksportowych nałożonych przez Stany Zjednoczone Nvidia wprowadzi na rynek chiński uproszczony układ graficzny Blackwell o nazwie B40. Według Reutersa produkcja nowego akceleratora ma ruszyć już w czerwcu, a do końca roku B40 ma zdominować chiński rynek. Ptaszki ćwierkają, że B40 to prawdopodobnie przeprojektowana karta RTX Pro 6000D, w której miejsce drogich pamięci HBM zajęły znacznie tańsze i prostsze GDDR7. Inny ma też być proces produkcji – Nvidia ponoć zrezygnowała z technologii CoWoS od TSMC i zdecydowała się na wyprodukowanie układu monolitycznego.



Sercem karty będzie zmodyfikowany układ GB202 pozbawiony NVLink i ze skromniejszym zestawem interfejsów. Przez cięcia do połączenia kilku kart zostanie użyty mniej wydajny moduł SuperNIC ConnectX-8 oraz PCIe 6.0, a większe konfiguracje mają być wspierane przez sieci Spectrum-X. Jeśli wierzyć plotkom, to karta zostanie wyceniona na 6,5–8 tysięcy dolarów.





