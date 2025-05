Poniedziałek 26 maja 2025 Hindusi opracowali nowy, rewolucyjny typ baterii

Autor: Wedelek | 07:07 (2) Indyjscy naukowcy opracowali nowy typ baterii sodowo-jonowej, która ma szansę zrewolucjonizować rynek samochodów elektrycznych. Nie dość, że ładują się do 80% w zaledwie 6 minut i generują mniej ciepła podczas tego procesu, to jeszcze składniki użyte do ich produkcji (w tym sód) są dostępniejsze i tańsze niż te używane w tradycyjnych akumulatorach. Dodatkowo takie baterie są w stanie wytrzymać dłużej niż baterie litowo-jonowe – do 3000 cykli ładowania i są dużo bezpieczniejsze podczas użytkowania.



Kluczowa innowacja polega na pokrywaniu nanocząstek warstwą węgla i aluminium, co przyspiesza ładowanie i ogranicza wydzielanie ciepła, otwierając nowe możliwości dla rozwoju ekologicznego transportu i energetyki.



Pytanie tylko jak pojemne baterie uda się z użyciem nowej technologii wytworzyć i jak szybko będzie można je wdrożyć do masowej produkcji.





Błąd ortograficzny (autor: Carat | data: 27/05/25 | godz.: 16:11 )

mogą być Chińczycy ale w tym przypadku powinno być Hindusi.



@Carat (autor: Wedelek | data: 27/05/25 | godz.: 17:24 )

poprawione, dzięki.



