Środa 28 maja 2025 Qualcomm i Xiaomi podpisują umowę o długotrwałej współpracy

Autor: Wedelek | 06:13 Qualcomm Technologies i Xiaomi świętują 15 lat współpracy, podpisując przy tym kolejną umowę partnerską na kolejne kilka lat. Jak zwykle przy tego typu okazjach nie zabrakło górnolotnych słów. Lei Jun, CEO Xiaomi, podkreślił na przykład, że Qualcomm jest jednym z najważniejszych partnerów firmy, wspierając ją od start-upu do globalnego lidera technologicznego. Pomijając PRową gadaninę, nowa umowa koncentruje się na innowacjach w smartfonach premium, które będą napędzane przez serię Snapdragon 8.



Współpraca obejmie także rozwój w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, motoryzacja, inteligentne domy, wearables, AR/VR i tablety. Słowem wszystkie kluczowe rynki. Ciekawe co na to Donald Trump.





