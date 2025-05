Środa 28 maja 2025 Akcesoria Baseus – przegląd myszy F01A, klawiatury K01A i huba BS-OH109

Autor: Adam | 12:52 Coraz więcej osób pracuje w trybie hybrydowym, co sprawia, że wybór odpowiednich akcesoriów staje się ważnym aspektem codziennej organizacji. Mysz, klawiatura i hub USB to często niedoceniane elementy, które mają realny wpływ na komfort i wydajność pracy. Marka Baseus oferuje zestaw urządzeń, które można wykorzystać zarówno w domu, jak i w podróży. W tym artykule przyglądamy się trzem konkretnym modelom – myszy F01A, klawiaturze K01A Wireless Tri-Mode oraz hubowi BS-OH109. Sprawdzamy, jak działają w codziennym użytkowaniu – z laptopami, tabletami i innymi urządzeniami. Analizujemy ich konstrukcję, funkcjonalność i jakość wykonania. Tekst kierowany jest do osób poszukujących praktycznych, a zarazem mobilnych rozwiązań do pracy i nauki.



Uniwersalne akcesoria do pracy mobilnej – czy Baseus oferuje coś ciekawego?



Baseus to marka, która w ostatnich latach zyskała popularność wśród użytkowników poszukujących budżetowych, ale funkcjonalnych rozwiązań technologicznych. Choć najczęściej kojarzona jest z akcesoriami do ładowania czy uchwytami samochodowymi, producent oferuje również sprzęt biurowy. W tym zestawieniu analizujemy trzy produkty: bezprzewodową mysz Baseus F01A, klawiaturę Baseus K01A Wireless Tri-Mode oraz hub UltraJoy Series BS-OH109 USB 3.2. Wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach laptopów, tabletów i smartfonów. Na początek zobaczmy jak peryferia prezentują się na zdjęciach:





















Baseus F01A – bezprzewodowa mysz o kompaktowym profilu



Pierwszym testowanym urządzeniem jest mysz Baseus F01A. Model ten wyróżnia się minimalistyczną obudową i lekką konstrukcją. Dzięki zaokrąglonym krawędziom dobrze leży w dłoni, szczególnie osobom preferującym niskoprofilowe myszy. Mimo niewielkich rozmiarów producent zastosował standardowy układ przycisków: dwa główne, rolkę z funkcją przycisku oraz dodatkowy przełącznik DPI.



Mysz opiera się na łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem dołączonego adaptera USB 2.4 GHz – nie obsługuje połączenia Bluetooth. Zasięg działania wynosi do 20 metrów. Dodatkowym przyciskiem, umieszczonym obok rolki, można przełączać tryb czułości myszy (800/1200/1600 DPI). Urządzenie zasilane jest jedną baterią AA, której nie ma w zestawie.



W codziennym użytkowaniu F01A sprawdza się przy prostych zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, edycja dokumentów czy praca zdalna. Sensor o maksymalnej czułości 1600 DPI nie oferuje najwyższej precyzji, ale jest wystarczający do zastosowań biurowych. Mysz działa płynnie na różnych powierzchniach, przyciski mają przyjemny, miękki klik, a sama praca jest cicha i dyskretna.



Baseus K01A Wireless Tri-Mode – klawiatura dla zwolenników minimalizmu



Drugim urządzeniem w zestawie jest klawiatura K01A Wireless Tri-Mode. Została zaprojektowana z myślą o mobilności – smukła obudowa, kompaktowe wymiary i niska waga pozwalają łatwo zmieścić ją w torbie obok laptopa lub tabletu. Obudowa wykonana z matowego tworzywa sztucznego nie zbiera nadmiernie odcisków palców.



Zgodnie z nazwą, klawiatura oferuje trzy tryby połączenia: dwa kanały Bluetooth 5.0 oraz połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz za pośrednictwem adaptera USB. Dla osób pracujących na wielu urządzeniach to spore udogodnienie – można szybko przełączać się między komputerem, tabletem, telewizorem czy telefonem bez potrzeby ponownego parowania.



Układ klawiszy odpowiada standardowi 75%, co oznacza zachowanie większości przycisków funkcyjnych i strzałek, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby rzędów. Klawiatura wykorzystuje przełączniki membranowe, które są ciche i oferują przeciętny skok. Komfort pisania zależy jednak od indywidualnych preferencji – przyciski są okrągłe, co może nie każdemu odpowiadać. Osoby z drobniejszymi palcami mogą odczuwać większą wygodę.



W codziennej pracy K01A współpracuje z systemami Windows, macOS, Android oraz iPadOS. Trzy dedykowane przyciski pozwalają na szybkie przełączanie między trybami (2.4 GHz, BT1, BT2). Klawiatura nie oferuje podświetlenia, co może być wadą dla części użytkowników, ale jej niski pobór energii jest zaletą. Zasilanie odbywa się za pomocą dwóch baterii AAA 1,5 V.



Baseus BS-OH109 – hub USB 3.2 dla osób potrzebujących więcej portów



Ostatnim urządzeniem jest Baseus BS-OH109 – hub USB, który rozszerza możliwości laptopów i tabletów. Urządzenie posiada aluminiową obudowę, co wyróżnia je na tle wielu plastikowych modeli. Hub jest kompaktowy, a przewód USB o średniej długości nie jest odłączany.



BS-OH109 oferuje następujące porty:



- 3 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) – umożliwiające transfer danych z prędkością do 5 Gb/s,

- 1 x RJ-45 (LAN) – zapewniający przewodowe połączenie internetowe do 1000 Mbps.



Dzięki takiemu zestawowi urządzenie sprawdza się jako prosta stacja dokująca – szczególnie przydatna w laptopach z ograniczoną liczbą portów. Przesył danych odbywa się bez zauważalnych zakłóceń, a korzystanie z kilku portów jednocześnie nie wpływa negatywnie na wydajność. W testach przeprowadzonych z kilkoma modelami laptopów i tabletów hub działał poprawnie, bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników. Urządzenie może służyć do podłączenia dysków zewnętrznych, klawiatur, myszy i innych akcesoriów.



Podsumowanie – sprzęt Baseus w codziennej pracy



Zestaw akcesoriów Baseus – mysz F01A, klawiatura K01A i hub BS-OH109 – prezentuje spójne podejście do mobilnej produktywności. Każde z urządzeń spełnia swoją funkcję i współgra z pozostałymi elementami. Użytkownicy poszukujący kompaktowych, łatwych w transporcie akcesoriów mogą rozważyć ten zestaw jako alternatywę dla droższych urządzeń o podobnych możliwościach.



Nie są to rozwiązania dedykowane profesjonalistom czy graczom, ale w codziennej pracy – przy dokumentach, wideokonferencjach czy nauce – sprawdzają się wystarczająco dobrze. Szczególnie praktyczne wydaje się połączenie tych trzech urządzeń w jeden zestaw, który można łatwo przenosić i używać w różnych miejscach: biurze, domu, a nawet kawiarni. Choć nie są wolne od ograniczeń, ich funkcjonalność i prostota powinny zaspokoić potrzeby wielu użytkowników. Młodszym użytkownikom mogą przypaść do gustu naklejki dołączane do każdego urządzenia, które mogą nieco spersonalizować dane urządzenie.



W codziennym użytkowaniu najlepiej wypadły mysz i hub USB. Klawiatura była mniej precyzyjna przy szybkim pisaniu, co może wynikać z jej konstrukcji – osoby z drobniejszymi dłońmi mogą jednak ocenić ją lepiej. Przed zakupem warto sprawdzić układ klawiszy i komfort pisania, aby mieć pewność, że sprzęt będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom.





