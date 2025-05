Piątek 30 maja 2025 Czyste podłogi bez zbędnych kompromisów? Sprawdź IROBOT Roomba Plus 505 w supercenie!

Autor: Adam | 00:12 Roboty sprzątające stają się coraz popularniejsze, dzięki temu jak bardzo ułatwiają codzienne porządki. Jednym ze świetnych modeli tych urządzeń jest dostępny obecnie w promocyjnej cenie IROBOT Roomba Plus 505, a to w ramach akcji Megaokazje w Media Expert. Kupisz go za jedyne 2499 zł! Sprawdź.



Dodatkowo robot bierze udział w innej promocji "Zyskaj 50 zł rabatu na mop parowy!", w której po dodaniu do koszyka wybranego odkurzacza oraz mopa parowego Götze&Jensen i użyciu kodu rabatowego P-24348, cena mopa zostanie obniżona o 50zł.



Dlaczego warto wybrać ten robot?



IROBOT Roomba Plus 505 to model, który oferuje zestaw funkcji ułatwiających utrzymanie porządku w domu bez konieczności ręcznego odkurzania. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach ceniących prostotę obsługi, ale jednocześnie oczekujących określonej skuteczności. Sprzęt jest wyposażony w funkcję automatycznego opróżniania pojemnika na brud do stacji Clean Base AutoWash, co sprawia, że jego obsługa sprowadza się głównie do uruchomienia pracy i okazjonalnej konserwacji.







Robot porusza się po mieszkaniu za pomocą standardowego systemu nawigacji, który umożliwia pokrycie całej powierzchni mieszkalnej w sposób zorganizowany. Sprzęt radzi sobie z odkurzaniem twardych podłóg oraz dywanów o krótkim włosiu.



Model Roomba Plus 505 można obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej iRobot Home, która pozwala zarządzać harmonogramem pracy, inicjować zdalne uruchamianie oraz monitorować stan urządzenia. Interfejs aplikacji jest przejrzysty, a konfiguracja robota nie sprawia trudności. Dostępna jest również obsługa głosowa przy wykorzystaniu asystentów Google Assistant oraz Amazon Alexa.



Ciekawym dodatkiem jest możliwość tworzenia harmonogramów dla konkretnych dni tygodnia oraz kontrolowanie historii sprzątania. Robot zapamiętuje też część ustawień, co ułatwi korzystanie z niego na co dzień.



Jedną z głównych funkcji odróżniających Roombę Plus 505 jest stacja Clean Base AutoWash. Po zakończeniu sprzątania robot wraca do bazy, gdzie zawartość jego pojemnika jest automatycznie zasysana do worka w stacji. Producent deklaruje, że pojemność tego worka pozwala na przechowywanie zabrudzeń z nawet 60 cykli sprzątania. Nie trzeba opróżniać go po każdej sesji!



Stacja ładująca pełni jednocześnie funkcję punktu zbierającego odpady i ładowarki. Mechanizm opróżniania działa na zasadzie próżniowego zasysania i nie wymaga ingerencji użytkownika. W codziennym użytkowaniu przekłada się to na większą wygodę i rzadszą potrzebę kontaktu z kurzem.



Obudowa robota jest utrzymana w ciemnej, neutralnej kolorystyce. Kształt urządzenia to klasyczne koło, co pozwala na łatwe manewrowanie wokół mebli i w wąskich przestrzeniach. Zastosowany system kółek umożliwia pokonywanie niewielkich progów, a czujniki przeciwdziałają spadkom ze schodów.



Od 30 maja 2025 roku, dzięki akcji Megaokazje w Media Expert model IROBOT Roomba Plus 505 dostępny jest w sklepie Media Expert w cenie 2499 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199,99 zł, co oznacza świetną okazję. Warto też wspomnieć, że zakup tego modelu kwalifikuje do udziału w promocji „Zyskaj 50 zł rabatu na mop parowy!”. To atrakcyjna oferta dla osób, które chciałyby uzupełnić zestaw urządzeń do sprzątania o kolejny produkt.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.