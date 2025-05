Środa 28 maja 2025 Rekordowo dobre wyniki finansowe Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:40 Nvidia opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, czyli w tym przypadku okres 3 miesięcy, kończący się 27 kwietnia 2025 roku. Pomijając meandry księgowe i wynikające z nich dziwaczne nazewnictwo, przychody firmy w tym okresie osiągnęły rekordowy poziom 44,1 miliarda dolarów, co oznacza 12% wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 69% w ujęciu rocznym.



Jednym z kluczowych wydarzeń tego kwartału, rzutującym na cały wynik finansowy była decyzja rządu USA z 9 kwietnia 2025 roku, nakładająca obowiązek uzyskania licencji na eksport produktów H20 do Chin. W efekcie ich sprzedaż drastycznie spadła, a producent musiał uwzględnić jednorazowy koszt w wysokości 4,5 miliarda dolarów związany z nadwyżką zapasów i zobowiązaniami zakupowymi. Myślę, że warto w tym miejscu odnotować, że jeszcze przed wprowadzeniem nowych regulacji sprzedaż H20 wyniosła 4,6 miliarda dolarów.



A jaki ma to wpływ na przychody inwestorów? Otóż zysk na akcję (GAAP) wyniósł w FQ2026 0,76 dolara, a zysk na akcję (non-GAAP) 0,81 dolara. Gdyby jednak wyłączyć z tego koszty związane z akceleratorami H20, zysk non-GAAP na akcję byłby wyższy i sięgnąłby 0,96 dolara.



Najwięcej Nvidia zarobiła w segmencie centrów danych, gdzie odnotowano przychody na poziomie 39,1 miliarda dolarów. Mamy więc do czynienia ze wzrostem o 10% kwartał do kwartału i o 73% rok do roku. Dział Gaming zanotował również ma się czym pochwalić. Również tu odnotowano rekordowe wysokie przychody na poziomie 3,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o aż 48% względem poprzedniego kwartału i o 42% rok do roku. Idąc dalej, w segmencie wizualizacji dla rynku profesjonalnego przychody wyniosły 509 milionów dolarów, a w dziale motoryzacyjnym było to 567 milionów dolarów.



Perspektywy na drugi kwartał roku fiskalnego 2026 zakładają dalszy wzrost przychodów do poziomu około 45 miliardów dolarów. Jednocześnie firma spodziewa się dalszych strat związanych z ograniczeniami transportowymi, które mają ją kosztować około 8 miliardów dolarów. Księgowi spodziewają się też utrzymania wysokich marż brutto oraz dalszego wzrostu wydatków operacyjnych o około 30%.



W opisywanym kwartale Nvidia zdecydowała się na rozpoczęcie kilku nowych inicjatyw, w tym budowę fabryk AI w USA, partnerstwo z HUMAIN w Arabii Saudyjskiej, rozwój infrastruktury AI w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz współpracę z Foxconn na Tajwanie.









