Środa 28 maja 2025 AMD kończy z produkcją chipsetu B650

Autor: Wedelek | 07:44 Kilkanaście godzin temu na forum Bobantang pojawiły się doniesienia, że AMD planuje zakończyć produkcję chipsetu B650, skupiając się na wytwarzaniu jego następcy, czyli B850. Pierwotnym źródłem tej informacji mają być producenci płyt głównych, którzy z kolei dostali informację w tej sprawie bezpośrednio od AMD. Newsa szybko podchwyciły chińskie i zachodnie media branżowe, no i się rozlało. Powodem tak dużego zainteresowania jest fakt, że B650 to bardzo popularny wybór wśród użytkowników procesorów Ryzen 7000, 8000G i 9000, którzy preferują go z uwagi na niską cenę.



Płyty na nim bazujące są wyraźnie tańsze od tych na B850. Nie ma się jednak co martwić, bo zapasy płyt głównych z B650 mają być bardzo duże, a ich sprzedaż potrwa do trzeciego kwartału 2025 roku. Przy tym oczekuje się, że po wyprzedaniu starszych modeli ceny płyt bazujący na B850 wyraźnie spadną i w czwartym kwartale tego roku możemy się spodziewać wyraźnych obniżek.





