Piątek 30 maja 2025 BEATS Solo 4 Wireless w obniżonej cenie - koniecznie sprawdź ten model!

Autor: Adam | 06:47 Szukasz słuchawek w świetnej cenie? Dobrze się składa! W ramach promocji Mega okazje w sklepie Media Expert słuchawki nauszne BEATS Solo 4 Wireless dostępne są obecnie w cenie 399 zł, podczas gdy cena z ostatnich 30 dni wynosiła 499,00 zł. To jeden z produktów objętych także akcją „Do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz RRSO 0%”. Słuchawki BEATS Solo 4 Wireless to konstrukcja wokółuszna z łącznością Bluetooth i wsparciem dla technologii dźwięku przestrzennego. Producent deklaruje długi czas pracy baterii oraz wygodę użytkowania. W artykule przedstawiamy kluczowe informacje o parametrach tego modelu i możliwych zastosowaniach. Sprawdzamy także, w jakich sytuacjach BEATS Solo 4 mogą być funkcjonalnym wyborem.



Model Solo 4 Wireless to słuchawki nauszne, które łączą się z urządzeniem przez Bluetooth. Przetworniki dostrojone przez inżynierów BEATS zapewniają dźwięk stereo z uwzględnieniem przestrzennego odwzorowania sceny. Producent podaje, że model obsługuje technologię dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy, co ma znaczenie przy oglądaniu filmów lub słuchaniu utworów z odpowiednim miksem.







Słuchawki współpracują zarówno z urządzeniami Apple, jak i Android. W przypadku systemu iOS integrują się z ekosystemem dzięki chipowi Apple H1, co pozwala na łatwe przełączanie między urządzeniami i obsługę funkcji takich jak „Znajdź moje urządzenie”. Użytkownicy Androida mogą również korzystać z automatycznego parowania przez aplikację Beats. Urządzenie obsługuje komendy głosowe – np. Siri – oraz połączenia telefoniczne z wykorzystaniem wbudowanych mikrofonów.



Według danych producenta słuchawki mogą działać do 50 godzin na jednym ładowaniu przy standardowym użytkowaniu. Przy włączonej funkcji dźwięku przestrzennego czas ten skraca się do około 40 godzin. Dodatkowo technologia Fast Fuel pozwala uzyskać do 5 godzin słuchania po zaledwie 10 minutach ładowania, co może okazać się przydatne w nagłych sytuacjach.



Model dostępny w kolorze niebieskim ma konstrukcję składaną, co ułatwia jego przechowywanie i transport. Miękkie poduszki nauszne oraz lekka konstrukcja mają na celu zapewnić komfort nawet przy dłuższym użytkowaniu. Regulowany pałąk pozwala dopasować słuchawki do kształtu głowy, co ma znaczenie w kontekście codziennego korzystania z urządzenia, zarówno w domu, jak i poza nim.



Słuchawki BEATS Solo 4 Wireless mogą znaleźć zastosowanie w różnych kontekstach. Ze względu na ich konstrukcję i zawarte w nich technologie, sprawdzą się podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, nauki online czy prowadzenia rozmów. Funkcja śledzenia ruchów głowy może być interesująca dla osób korzystających z multimediów, zwłaszcza z dźwiękiem przestrzennym. Jednocześnie obecność mikrofonów sprawia, że mogą służyć również jako zestaw słuchawkowy do komunikatorów i rozmów telefonicznych.



Słuchawki nauszne BEATS Solo 4 Wireless (Niebieski) dostępne są obecnie w cenie 399 zł dzięki promocji Mega okazje w sklepie Media Expert. Cena produktu z ostatnich 30 dni wynosiła 499,00 zł, co oznacza znaczną różnicę względem wcześniejszej oferty. Dodatkowo słuchawki biorą udział w akcji „Do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz RRSO 0%”, co może być korzystne dla osób zainteresowanych zakupem na raty.



Model Solo 4 Wireless to słuchawki nauszne, które oferują różne możliwości połączeń, rozbudowane funkcje audio i współpracę z ekosystemami mobilnymi. Obecna oferta cenowa w Media Expert oraz dostępność opcji ratalnych będzie korzystna dla osób planujących zakup nowego sprzętu audio w najbliższym czasie.



- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.