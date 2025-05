Piątek 30 maja 2025 Aplikacja GeForce NOW dla Steam Deck jest już dostępna

Autor: Adam | 06:44 Zapowiedziana na targach CES 2025 natywna aplikacja GeForce NOW od teraz jest dostępna dla konsoli przenośniej Steam Deck. Dzięki niej gracze mogą uruchamiać ponad 2200 wspieranych tytułów m.in. z platform Steam, Epic Games Store oraz PC Game Pass w jakości gwarantowanej przez karty graficzne GeForce — do 4K 60 kl./s z HDR oraz technikami DLSS 4 i Reflex. Ponieważ gry są renderowane w chmurze, a nie na urządzeniu, użytkownicy Steam Deck mogą cieszyć się nawet o 50% dłuższą pracą na baterii w porównaniu z rozgrywką lokalną. Aplikację można pobrać ze strony GeForce NOW.



Ponadto usługa poszerza swoją bibliotekę w tym tygodniu o kolejne 6 gier:



• Nice Day for Fishing (od 29 maja w Steam)

• Cash Cleaner Simulator (Steam)

• Tokyo Xtreme Racer (Steam)

• The Last Spell (Steam)

• Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)

• Torque Drift 2 (Epic Games Store)









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.