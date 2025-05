Piątek 30 maja 2025 Słuchawki Hama Spirit Calm - do słuchania dźwięków także podczas snu

Autor: Adam | 06:51 Zasypianie z dźwiękami natury – jak szum fal, śpiew ptaków czy odgłosy burzy – może być utrudnione, gdy słuchawki są zbyt duże lub powodują dyskomfort. Model Spirit Calm od marki Hama zaprojektowano z myślą o osobach, które korzystają ze słuchawek także podczas odpoczynku. Urządzenie waży 40 g i oferuje do 4 godzin ciągłego działania. Etui ładujące wydłuża ten czas do około 14 godzin. Słuchawki wyposażono w złącze USB-C, wbudowany mikrofon i funkcję współpracy z asystentami głosowymi, takimi jak Siri i Google.



Podczas projektowania Spirit Calm producent skupił się na ograniczeniu rozmiarów i masy słuchawek. Mają one 6 mm średnicy i ważą łącznie 40 g. W zestawie znajdują się silikonowe nakładki w trzech rozmiarach (S, M i L), które ułatwiają dopasowanie do ucha. Dzięki temu korzystanie ze słuchawek może być mniej uciążliwe także podczas leżenia.



Obudowa słuchawek i etui ma jasną, kremową kolorystykę i podłużny kształt. Sterowanie funkcjami odbywa się za pomocą przycisku dotykowego (Touch-Control), który umożliwia m.in. pauzowanie, odtwarzanie oraz przewijanie utworów. Łączność zapewnia technologia Bluetooth 5.3, z maksymalnym zasięgiem sygnału wynoszącym 10 metrów.



Etui posiada wskaźnik LED informujący o stanie naładowania. Po pełnym ładowaniu słuchawki mogą działać przez 4 godziny, a w trybie czuwania nawet do 150 godzin. Pokrowiec ładujący pozwala na dwukrotne doładowanie słuchawek. Cały proces ładowania – zarówno słuchawek, jak i etui – trwa maksymalnie 2 godziny. W przypadku braku połączenia z urządzeniem po 5 minutach od wyjęcia słuchawek z etui, następuje ich automatyczne wyłączenie.



Urządzenie wyposażono w mikrofony, które umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności zdejmowania słuchawek. Obsługa asystentów głosowych pozwala również na wydawanie podstawowych komend głosowych.



Parametry techniczne słuchawek Hama Spirit Calm:



- Impedancja mikrofonu: 400 Ω

- Impedancja słuchawek: 16 Ω

- Wersja Bluetooth: 5.3

- Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz – 10 kHz

- Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz – 20 kHz

- Zakres fal: 2402 – 2480 MHz

- Zasięg emisji sygnału: do 10 m

- Czułość mikrofonu: -38 dB ± 3 dB

- Dynamika: 115 dB ± 3 dB



Cena katalogowa słuchawek Hama Spirit Calm wynosi 149,90 zł.













Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.