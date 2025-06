Poniedziałek 2 czerwca 2025 Pojawiła się kolejna wzmianka o Arrow Lake-S Refresh

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:38 Ptaszki ćwierkają, że w drugiej połowie roku Intel wprowadzi do sprzedaży odświeżone procesory 14-generacji dla komputerów stacjonarnych, sprzedając je pod nazwą „Arrow Lake-S Refresh” (ARL-S Refresh). Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w lutym, a kolejne w marcu i kwietniu. Niedawno wokół tematu znów zrobiło się głośno za sprawą odkrycia momomo_us, który dotarł do schematu płyty głównej W880 PCH dla stacji roboczych. Wspomniano w nim o kompatybilności z procesorami „Arrow Lake-S Refresh”, a konkretnie z „Core Ultra (Seria 2) TDP do 125W”.



Pomijając fakt, że mamy kolejne potwierdzenie na istnienie tych CPU, to dowiadujemy się też, że mają one korzystać z obecnej platformy z gniazdem LGA 1851. Nowe gniazdo i co za tym idzie bardziej gruntowne zmiany pojawią się dopiero wraz z premierą CPU Nova Lake-S” (NVL-S).









