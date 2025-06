Poniedziałek 2 czerwca 2025 Pojawiły się pierwsze testy modelu Ryzen AI Max 385

Autor: Wedelek | 06:10 Do sieci trafiły wyniki wydajności układu AMD Ryzen AI Max 385 APU, będącego częścią rodziny Strix Halo. W jej skład wejdzie co najmniej kilka modeli, a ich cena będzie wyraźnie niższa niż w przypadku Ryzena AI Max 395. Jeśli chodzi o zmiany, to do AI Max 385 trafi iGPU Radeon 8050S z 32 rdzeniami graficznymi zamiast Radeona 8060S z 40 rdzeniami znanego z AI Max 395. Z kolei w kwestii CPU 16-rdzeniowy układ zastąpiono 8-rdzeniowym. Opisywany test odbył się w GeekBenchu i opisywany procesor zdobył w nim 2489 punktów w teście jednowątkowym i 14 136 punktów w wielowątkowym.



Wynik jest więc bardzo dobry, choć oczywiście w teście wielowątkowym AI Max 395 zdobywa wyraźnie lepsze rezultaty, bo ma więcej rdzeni.



GPU nie testowano, a platformą testową był model HP ZBook Ultra G1a z 32 GB RAM.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.