Poniedziałek 2 czerwca 2025 Radeona RX 9060 XT nieco słabszy niż RX 7700 XT, ale za to dużo tańszy

Autor: Wedelek | źródło: Redit | 06:15 Na jednym z chińskich forów pojawiły się wyniki wydajności Radeona RX 9060 XT przetestowanego w popularnym benchmarku Time Spy. Karta została najpierw sprawdzona przy standardowych zegarach 3,2GHz, uzyskując wynik 16 333pkt, a następnie została podkręcona do 3,46GHz zdobywając 17 069 punktów. Na potrzeby OC tester zmniejszył napięcie o -40mV, oraz zwiększył limit mocy o 10%. Pod względem wydajności nowa karta plasuje się więc nieco poniżej Radeona RX 7700XT. Z jednej strony trochę szkoda, że nie udało się pobić starszego modelu, ale z drugiej nadal jest to bardzo dobry.



Zwłaszcza, że sugerowana cena detaliczna tego modelu jest wyraźnie niższa i wynosi 349 dolarów. Ponadto testowany model XFX Swift RX 9060 XT ma więcej pamięci RAM niż RX 7700 XT - 16 GB zamiast 12GB, co w niektórych przypadkach będzie grać na korzyść nowej karty.



Wreszcie trzeba pamiętać, ze użytkownik testował GPU na beta sterownikach 25.6.1, więc ostatecznie karta z premierowymi sterownikami może być nieco wydajniejsza.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.