Microsoft wprowadza standard WHCP

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:37 Wprowadzenie standardu USB C i wymuszenie przez Komisję Europejską jego szerokiego wykorzystania rozwiązało znaczną część problemów, ale nie wszystkie. Szybko okazało się, że złącze złączu nie równe, a i kable potrafią się znacząco od siebie różnić. Burdel po stronie kabli został już częściowo rozwiązany przez USB-IF poprzez wprowadzenie czytelniejszych oznaczeń, a teraz swoją cegiełkę w uporządkowanie chaosu chce dołożyć Microsoft, wprowadzając standard WHCP (Windows Hardware Compatibility Program) dla laptopów z Windows 11.



Gwarantuje on, że laptopy, które go otrzymały muszą spełniać określone, minimalne wymagania. Teoretycznie fajnie, ale problem tylko w tym, że nowy standard obejmuje kilka wariantów i moim zdaniem nie do końca spełnia swoją rolę.



WHCP dopuszcza bowiem używanie portów USB 3 z końcówką C w aż trzech wariantach oraz USB 4 w dwóch odmianach. Szczegóły znajdziecie w tabelce.



Z dobrych rzeczy Microsoft wymaga, aby wszystkie laptopy WHCP z obsługą USB4 posiadały wsparcie dla Thunderbolt 3, pozwalały na ładowanie urządzeń z mocą min 15 W oraz obsługiwały co najmniej dwa wyświetlacze 4K 60 Hz przez tryb DP Alt.









