Garść informacji o procesorach Nova Lake, Bartlett Lake i Wildcat Lake

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:38 W prezentacji „Public Real-Time Gold Deck” poświęconej technologii Time Coordinated Computing (TCC) Intel szczegółowo opisał nie tylko implementację tego rozwiązania, ale co ciekawe wymienił też sporo platform, które będą je wspierać. Dokument ten nie jest nowy, ale z uwagi na techniczny charakter do tej pory przeszedł „pod radarem” entuzjastów. Tymczasem okazuje się, że jest to chyba jedno z niewielu oficjalnych źródeł, które potwierdza istnienie procesorów „Nova Lake-S” dla komputerów stacjonarnych oraz „Nova Lake-U” dla urządzeń mobilnych.



Do tej pory układy „Nova Lake” były głównie przedmiotem przecieków, a istnienie gniazda LGA 1954, w którym nowe CPU miałyby być osadzone został odkryty całkiem niedawno. Kierownictwo Intela przewiduje orientacyjne okno premiery dla tych układów na rok 2026. W kwietniu pojawiły się też plotki o 12-rdzeniowym procesorze gamingowym „Bartlett Lake-S” (powiązanym z LGA 1700), co wpisuje się w trwające spekulacje na temat serii wariantów procesorów wyposażonych tylko w rdzenie P.



Najnowszy harmonogram szkoleniowy TCC Experience wskazuje, że procesory Bartlett Lake-S pojawią się jeszcze przed debiutem Panther Lake i będą sprzedawane pod marką Intel Core Series 2. Mniej więcej w tym samym czasie Intel planuje też premierę Wildcat Lake. Nie wiemy o nich zbyt wiele, ale najprawdopodobniej jest to seria mobilnych CPU zaprojektowana z myślą o wysokiej efektywności energetycznej.



(TCC) to technologia opracowana przez firmę Intel, która umożliwia precyzyjną synchronizację czasową i minimalizację opóźnień w systemach komputerowych realizujących zadania czasu rzeczywistego. TCC pozwala na jednoczesne wykonywanie obciążeń o krytycznym znaczeniu czasowym (real-time) oraz zadań typu best-effort na tej samej platformie, bez utraty deterministycznego zachowania dla tych pierwszych.









