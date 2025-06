Poniedziałek 2 czerwca 2025 Nvidia z Mediatekiem opracują APU dla laptopów?

Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 06:45 Według najnowszych doniesień, jeszcze w tym roku lub na początku 2026 r. w laptopach Alienware może zadebiutować pierwszy procesor zaprojektowany przez Nvidię i oparty na architekturze Arm. Nowy układ powstaje ponoć we współpracy z MediaTekiem i będzie tzw. APU, czyli połączeniem rdzeni ARM z grafiką opartą na architekturze Blackwell od Nvidii. Jeśli okaże się to prawdą, to możemy mieć do czynienia ze sporą rewolucją.



Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to tylko plotka. Przy tym dość dziwna, bo Nvidia przecież sama projektuje układy bazujące na ARM i to od dłuższego czasu. Przecież SoC w Switchu 1 i 2 bazuje w całości na projekcie zielonych. Po co im w takim razie Mediatek?





