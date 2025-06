Środa 4 czerwca 2025 AIDA 64 ze wsparciem dla architektury Zen 6

Autor: Wedelek | źródło: X | 05:16 Twórcy aplikacji AIDA64 dodali do aplikacji wstępne wsparcie dla desktopowych, serwerowych i mobilnych układów Ryzen 10000 z rdzeniami "Zen 6". Na fakt ten jako pierwszy uwagę zwrócił użytkownik Xa o nicku HXL, sugerując, że AMD po cichu udostępniło podstawowe specyfikacje deweloperom narzędzi do monitorowania sprzętu. Do tej pory AIDA64 zwykle ogłaszała wsparcie dla nowych układów niemal rok przed ich oficjalną premierą, co sugerowałoby, że nowe CPU poznamy w okolicach Computex 2026.



Przecieki z marca 2025 wskazują, że desktopowa linia procesorów bazująca na architekturze Zen 6 otrzyma kodowe oznaczenie Medusa Ridge i będzie kompatybilna z istniejącą podstawką AM5. Ponoć w jej ramach otrzymamy układy z maksymalnie 12 rdzeniami na chiplet, co stanowi znaczący postęp względem poprzednich architektur - dotąd pojedynczy chiplet miał 8 rdzeni. Biorąc to pod uwagę, najmocniejsze modele miałyby oferować nawet 24 rdzenie Zen 6.



Nowe układy mają być produkowane w zaawansowanym procesie technologicznym TSMC N3P (3 nm), co powinno przełożyć się na lepszą efektywność energetyczną i wyższe częstotliwości taktowania. Ponadto, seria X3D oparta na Zen 6 otrzyma technologię 3D V-Cache, skierowaną do graczy.



W segmencie mobilnym procesory "Medusa Point" mają oferować do 22 hybrydowych rdzeni, łącząc rdzenie wydajnościowe i efektywnościowe w ramach architektury Zen 6. Premiery tych mobilnych układów należy spodziewać się dopiero pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.









