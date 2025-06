Środa 4 czerwca 2025 Nova Lake z aż dwoma różnymi IGP (jednocześnie)?

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:25 Według doniesień portalu Wccftech, w nadchodzących procesorach Nova Lake-S dla desktopów Intel planuje wykorzystać zarówno architekturę Xe3 "Celestial", jak i Xe4 "Druid". I to na raz – w sensie dwa układy w jednym procesorze. Ptaszki ćwierkają, że Xe3 odpowiadałby za rendering 3D, podczas gdy Xe4 przejąłby zadania związane z wyświetlaniem i przetwarzaniem multimediów. Taki podział pozwoliłby na jednoczesne wykorzystanie zalet obu generacji – Xe3 zapewniłby wydajność gamingową, a Xe4 nowoczesne wsparcie dla kodeków wideo, takich jak AV2 czy VVC.



Teoretycznie nie jest to taki zły pomysł. Zwłaszcza, że Nova Lake-S ma być oparty na architekturze chipletowej, co umożliwia łączenie komponentów produkowanych w różnych technologiach. Dotyczy to tak rdzeni CPU jak i GPU. Jak wskazują źródła, Xe3 mógłby zostać wykonany w procesie TSMC N5, a Xe4 w TSMC N6. Rozwiązanie to nie tylko obniża koszty, ale też pozwala na szybsze wdrażanie innowacji bez konieczności przeprojektowywania całego układu.



Xe3 "Celestial" ma oferować nawet 1,5× wyższą wydajność przy tym samym poborze mocy co Xe2 Battlemage. Z kolei Xe4 "Druid", choć wciąż w fazie projektowania, wprowadza m.in. wsparcie dla AI-accelerated encoding i DisplayPort 3.0. Według użytkownika Bionic_Squash dzięki użyciu Xe4 w Nova Lake-S układ ten miałby zapewniać natywne wsparcie dla formatów ProRes RAW.



Premiera procesorów Nova Lake-S planowana jest na 2026 rok.





