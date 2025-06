Piątek 6 czerwca 2025 Gorąca premiera kart AMD Radeon RX 9060 XT - już dostępne w sprzedaży w Media Expert

Autor: Adam | 16:27 AMD Radeon RX 9060 XT to najnowsza propozycja w segmencie kart graficznych średniego poziomu, która zadebiutowała 5 czerwca 2025 roku. W sklepie Media Expert, karta będzie dostępna od dnia premiery. Radeon RX 9060 XT oparty jest na architekturze RDNA 4 i wykorzystuje rdzeń Navi 44. Karta dostępna jest w dwóch wersjach: 8 GB GDDR6: przepustowość 320 GB/s, TDP 150W oraz 16 GB GDDR6: przepustowość 320 GB/s, TBP 182 W.



Karta graficzna AMD Radeon RX 9060 XT została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności w grach w rozdzielczości 1080p z włączonym ray tracingiem i jest kompatybilna nie tylko z FSR 4 ale też z jego kolejną iteracją o nazwie „Project Redstone”.







Radeon RX 9060 XT bazuje na 4-nanometrowym układzie Navi 44 z architekturą RDNA 4 z 32 aktywnymi jednostkami obliczeniowymi (CU). Oznacza to 2048 procesorów strumieniowych, 64 jednostki AI, 32 jednostki RT, 128 TMU oraz 64 ROPy. Karta dostała też 128-bitowy interfejs pamięci GDDR6 o przepustowości 320 GB/s, a jej TBP wynosi 160-182 W (wariant 16 GB) lub 150 W (8 GB).



Obie wersje korzystają z 128-bitowej magistrali pamięci. Karta wyposażona jest w 2048 procesorów strumieniowych, osiąga taktowanie boost do 3,13 GHz i oferuje moc obliczeniową do 25,6 TFLOPS w operacjach FP32. Obsługuje również technologie DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b oraz interfejs PCIe 5.0.



W testach RX 9060 XT osiągnął wyniki zbliżone do GeForce RTX 5060 Ti, przewyższając go o około 6% w rozdzielczości 1440p w 40 testowanych tytułach. Z kolei w benchmarkach Geekbench karta uzyskała 109 315 punktów w OpenCL i 124 251 punktów w Vulkan, co plasuje ją nieco poniżej RTX 5060 w OpenCL, ale powyżej w Vulkan.



Jeśli planujecie modernizację komputera o układ graficzny warto rozważyć zakup tej nowości ze stajni AMD. Karty dostępne są już sklepie Media Expert.



AMD Radeon RX 9060 XT to atrakcyjna propozycja dla graczy poszukujących wydajnej karty graficznej w rozsądnej cenie. Dzięki nowoczesnej architekturze RDNA 4, wsparciu dla najnowszych technologii i konkurencyjnej wydajności względem RTX 5060 Ti, karta ta może stać się hitem w segmencie średnim.





- - - - -



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.