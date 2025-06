Środa 4 czerwca 2025 AsRock wydaje nowy BIOS dla swoich płyt głównych i potwierdza rychłą premierę APU Gorgon Point

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:30 W krótkim komunikacie prasowym ASRock ogłosił wydanie nowej wersji BIOS-u 3.25 dla swoich płyt głównych z podstawką AM5. Nowa wersja ma eliminować dotychczasowe problemy ze stabilnością poprzez optymalizację dla mechanizmu Precision Boost Overdrive (PBO), oraz wprowadza wsparcie dla nowych procesorów AMD. Co istotne, aktualizacja ta bazuje na mikrokodzie AMD AGESA 1.2.0.3d, a tymi nowymi CPU, których obsługę dodano są najprawdopodobniej Ryzeny 9000G "Gorgon Point", czyli APU bazujące na architekturze Zen 5 i grafice RDNA 3.5. Branżowi obserwatorzy przewidują, że debiut tych procesorów nastąpi w czwartym kwartale 2025 roku.



Warto tu doprecyzować, że nowy BIOS 3.25 został także opracowany w odpowiedzi na wcześniejsze problemy z nadmiernie agresywnymi ustawieniami PBO, które prowadziły do awarii procesorów Ryzen 9000 na płytach głównych ASRock. Firma przyznała, że wcześniejsze wersje firmwareu mogły ustawiać zbyt wysokie limity prądowe, co zwiększało ryzyko uszkodzeń CPU. Aktualizacja ma na celu zarówno poprawę kompatybilności z przyszłymi procesorami, jak i zwiększenie bezpieczeństwa obecnych konfiguracji sprzętowych.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.