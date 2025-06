Poniedziałek 9 czerwca 2025 Pełen komfort w domu i w drodze - teraz taniej! Klimatyzator TCL i rower elektryczny INDIANA w promocji

Autor: Adam | 20:41 Zbliżające się lato to dobra okazja, by zadbać zarówno o komfort poruszania się, jak i wygodę we własnym mieszkaniu. W dniach 10-11 czerwca trwa akcja MEX Days, w ramach której Media Expert przygotował dla Ciebie obniżki na wybrane produkty. Wśród przecenionych modeli znajdzie się klimatyzator przenośny TCL TAC-12CHPB/MZW, którego cena w promocji wynosi 2199 zł. Również rower elektryczny INDIANA E-TREKKING 3.0 jest dostępny w cenie 4699 zł. Dodatkowo jednoślad objęty jest promocją 50% rabatu na kask Limar, po dodaniu obu produktów do koszyka. Te dwa modele odpowiadają na różne potrzeby – jedno związane z codzienną mobilnością, drugie z poprawą warunków w domu. Ich zestawienie może okazać się praktyczne w sezonie letnim.



Klimatyzator przenośny TCL TAC-12CHPB/MZW to jedno z urządzeń, które mogą wpłynąć na codzienny komfort w upalne dni. Sprzęt ten przeznaczony jest do użytku domowego i może być stosowany w różnych pomieszczeniach dzięki mobilnej konstrukcji. Urządzenie oferuje chłodzenie, osuszanie oraz wentylację, co sprawia, że jego funkcjonalność nie ogranicza się wyłącznie do obniżania temperatury. Maksymalna moc chłodnicza wynosi 3,5 kW, co oznacza, że zastosujesz go w pokojach o powierzchni do ok. 35 m². TCL wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, który uznawany jest za bardziej przyjazny dla środowiska niż starsze rozwiązania. W zestawie znajduje się pilot, dzięki któremu można zdalnie regulować tryby pracy urządzenia. Cena z ostatnich 30 dni wynosiła 2399,99 zł, jednak od 10 czerwca 2025 w ramach akcji MEX Days spadnie do 2199 zł.







Funkcjonalność klimatyzatora została uzupełniona o dodatkowe elementy poprawiające komfort obsługi. Jednym z nich jest tryb nocny, który ma na celu ograniczenie hałasu i łagodniejsze zmiany temperatury w trakcie snu. Urządzenie wyposażone jest także w timer, który umożliwia zaplanowanie pracy na wybrany czas – co może być użyteczne w przypadku osób pracujących zdalnie lub planujących wyjazdy. Na obudowie znajduje się cyfrowy wyświetlacz LED, a dzięki funkcji autodiagnozy klimatyzator informuje użytkownika o ewentualnych problemach. W zestawie znajduje się także rura do odprowadzania powietrza, która pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia bez konieczności trwałego montażu.



Z kolei rower elektryczny INDIANA E-TREKKING 3.0 to rozwiązanie dla osób poszukujących alternatywy dla samochodu lub komunikacji miejskiej. Model ten posiada ramę w rozmiarze D18 oraz 28-calowe koła, co czyni go odpowiednim zarówno do jazdy miejskiej, jak i rekreacyjnych tras poza miastem. Napęd elektryczny wspomaga pedałowanie, co jest pomocne szczególnie podczas dłuższych przejazdów lub w terenie o zróżnicowanym nachyleniu. Silnik o mocy 250 W oraz bateria litowo-jonowa o pojemności 13 Ah pozwalają na uzyskanie zasięgu do około 100 km na jednym ładowaniu (w zależności od warunków jazdy i trybu wspomagania). Rower wyposażony jest w przerzutki Shimano oraz hamulce tarczowe.



Od strony wyposażenia, model INDIANA E-TREKKING 3.0 oferuje bagażnik, błotniki, podpórkę oraz oświetlenie przednie i tylne, co pozwala na użytkowanie pojazdu także wieczorem lub w zmiennych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja ramy została dostosowana do łatwiejszego wsiadania, co może być ważne dla użytkowników planujących częste zatrzymywanie się np. w mieście. W ramach Media Expert Days trwających w dniach 10-11 czerwca zakupisz ten produkt w cenie 4699 zł (taniej o 200 zł w stosunku do ceny z ostatnich 30 dni – 4899 zł). Warto również zwrócić uwagę na promocję 50% rabatu na kask Limar: po dodaniu do koszyka roweru oraz kasku, cena akcesorium zostanie automatycznie obniżona o połowę.





Dla osób rozważających zakup roweru na dojazdy do pracy, e-rower może okazać się ciekawą opcją, zwłaszcza gdy dostępna jest infrastruktura rowerowa. Przy ograniczonym zasięgu środków transportu zbiorowego, takie rozwiązanie może też zwiększyć niezależność. Równocześnie inwestycja w klimatyzator przenośny może zapewnić stabilne warunki temperaturowe w domu – co jest istotne dla pracy zdalnej, odpoczynku, a także dla dzieci czy osób starszych. Zarówno TCL TAC-12CHPB/MZW, jak i INDIANA E-TREKKING 3.0 dostępne są w sprzedaży online, co umożliwia wcześniejsze zapoznanie się z parametrami i porównanie z innymi modelami.



Oba produkty wpisują się w różne potrzeby związane z sezonem letnim – jeden zwiększa mobilność, drugi poprawia warunki termiczne w pomieszczeniach. Warto rozważyć ich zakup w okresie promocyjnym, jeśli planujesz letnie wyjazdy, zmiany w organizacji codziennych dojazdów lub chcesz schłodzić powietrze w mieszkaniu. Akcja MEX Days rozpoczynająca się 10 czerwca 2025 roku obejmie szeroką gamę sprzętu – w tym te dwa omawiane modele – i jest świetną okazją do zakupów w obniżonych cenach. Szczegóły dotyczące promocji, dostępności produktów i warunków dostawy dostępne są na stronie Media Expert.





- - - - -



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.