Piątek 6 czerwca 2025 Jakie wybrać mobilne słuchawki i głośnik do konsoli Nintendo Switch 2?

Autor: Adam | 15:58 Światowa premiera wyczekiwanego latami następcy hybrydowej konsoli od kultowego japońskiego producenta już za nami. Hype jest niesamowity, zamówienia wystrzeliwują w kosmos, ale przecież przy wrażeniach z roz(g)rywki sama konsola i gry to tylko pół sukcesu. Liczy się też dźwięk. Jeśli mówimy o mobilnym graniu, warto zaopatrzyć się w douszne słuchawki i głośnik Bluetooth o odpowiedniej mocy, baterii oraz dodatkowych funkcjach, np. ANC. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.



Wszyscy znamy te emocje, związane ze świętem każdego geeka, czyli premierą nowego sprzętu. Konsola Switch 2 oficjalnie trafiła do sprzedaży 5 czerwca i nie schodzi z ust fanów gamingu. To już rynkowy hit, a wąsaty hydraulik ponownie uśmiecha się do nas szeroko na wszelkich materiałach reklamowych. Natomiast testy oraz analizy wyglądu, mocy obliczeniowej, różnych funkcji i dostępnych gier na konsolę potrwają jeszcze całymi tygodniami.



Ale co z dźwiękiem w trybie grania jako handheld? Aby w pełni cieszyć się możliwościami Nintendo Switch 2, warto wybrać odpowiednie akcesoria audio - słuchawki i głośniki Bluetooth, które pozwolą na komfortowe korzystanie z konsoli zarówno w domu, jak i w podróży.



Szczelność dźwięku i komfort



Wybór słuchawek do Switcha 2 powinien być przemyślany - szczególnie, gdy często zabieramy go ze sobą albo nie chcemy przeszkadzać innym domownikom w swoich czterech ścianach. Decydującym kryterium jest przede wszystkim jakość dźwięku i izolacja od otoczenia. Warto postawić na modele wyposażone w hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC – Active Noise Cancelling), które wykorzystują mikrofony skierowane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz słuchawek. W ten sposób wykrywają one i kontrują dźwięki otoczenia, pozwalając w pełni zanurzyć się w muzyce i np. odgłosach wirtualnej bitwy. Dzięki temu spokojnie możemy oddać się naszemu hobby nawet podczas grania w pociągu, autobusie, samolocie czy kawiarni.



Kolejnym ważnym aspektem jest żywotność baterii i możliwości dołączonego etui ładującego. W przypadku słuchawek mobilnych niezwykle wygodne jest, gdy czas pracy na jednym ładowaniu wynosi ponad 30 godzin. Taki komfort sprawia, że nie będziemy musieli chwytać za ładowarkę lub powerbank zbyt często.

Warto również zwrócić uwagę na wytrzymałość słuchawek na warunki atmosferyczne - odporność na zachlapanie pozwala na bezpieczne używanie ich w różnych sytuacjach, także w plenerze przy kapryśnej pogodzie. Dobrym przykładem słuchawek, które łączą wszystkie te kluczowe funkcjonalności, jest model Fresh ‘n Rebel Twins Ace. Oferują hybrydowe ANC, baterię wystarczającą na 34 godziny działania razem z etui oraz odporność na zachlapanie i pył IPX4.



Moc w parze z konstrukcją



A gdy chcemy pograć np. w hotelowym pokoju lub na własnej działce? Wtedy nie obejdzie się bez dobrego głośnika bezprzewodowego, który wzbogaci doświadczenia z grania, zwłaszcza w towarzystwie. Najważniejszą cechą głośnika jest oczywiście moc wyjściowa - około 40 W to wartość, która zapewni wystarczająco głośny i klarowny dźwięk, idealny zarówno do dynamicznych gier akcji, jak i spokojniejszych produkcji przygodowych.

Projekt konstrukcji również odgrywa niebagatelną rolę. Dobry głośnik mobilny – nawet ten o bardziej pokaźnych rozmiarach - powinien być wygodny w przenoszeniu i zapewniać optymalną jakość odsłuchu. Ciekawym rozwiązaniem jest nachylenie sterownika np. o 12 stopni, co zapewnia lepsze rozchodzenie się fal dźwiękowych. I tutaj ponownie kłania się marka Fresh ‘n Rebel ze swoim najnowszym głośnikiem Bold L3. To w nim zastosowano właśnie takie unikatowe rozwiązanie.



Ktoś coś wspominał o działce i ogólnie graniu pod chmurką… A skoro tak, to następną istotną kwestią jest odporność na kurz i wodę. Klasa ochrony IP67, tak jak przy omawianej wyżej propozycji, oznacza, że głośnik nie tylko jest odporny na zachlapanie czy ulewę, ale także całkowicie pyłoszczelny oraz może być zanurzony w wodzie na głębokość metra do 30 minut bez ryzyka uszkodzenia.



Model Bold L3 doskonale udowadnia również, że długość działania głośnika na pojedynczym ładowaniu akumulatora pozostaje równie ważna jak w przypadku słuchawek. Wynik na poziomie 25 godzin powinien spokojnie pozwalać na nieprzerwaną zabawę przez cały weekend, bez martwienia się o źródło zasilania.



Na koniec dodajmy, że - tak jak i konsola Nintendo Switch 2 - tak opisywane modele słuchawek oraz głośnika są dostępne w różnych kolorach. Wszystko będzie więc się elegancko uzupełniać także w aspekcie estetycznym.













